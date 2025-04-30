Врачи перечислили лучшие напитки в жару

Врач-терапевт и телеведущая Елена Малышева и ее соведущие, кардиолог Герман Гандельман, офтальмолог Михаил Коновалов и иммунолог Андрей Продеус, перечислили самые полезные для утоления жажды в жаркую погоду напитки. Рекомендации специалистов прозвучали в эфире программы «Жить здорово!» на Первом канале. Выпуск передачи доступен на сайте телеканала.

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Одним из лучших летних напитков Гандельман назвал холодный кофе. Как объяснил кардиолог, в нем содержатся полифенолы — вещества, которые предупреждают развитие атеросклероза. Кроме того, по словам специалиста, в холодном кофе меньше кофеина, поэтому он оказывает не такой сильный мочегонный эффект, как горячий.

Его коллега Продеус посоветовал в жаркую погоду пить квас. Иммунолог рассказал, что в этом напитке есть бактерии, которые положительно влияют на пищеварение.

К наиболее полезным напиткам в жару врачи также отнесли газированную воду. Коновалов отметил, что этот напиток способствует разжижению крови. Он добавил, что газированная вода утоляет жажду лучше, чем обычная.

«Доказано, что лучше всего утоляет жажду газированная вода с температурой +6 градусов [Цельсия], то есть из холодильника», — уточнила Малышева.

Ранее Малышева и ее коллеги призвали россиян включить в рацион одну группу продуктов для продления жизни. В эфире программы «Жить здорово!» специалисты рассказали о полезных свойствах рыбы и морепродуктов.