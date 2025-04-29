Диетолог назвала пять главных привычек для профилактики запора

Испанский диетолог Барбара Мунар в интервью изданию Vanitatis выделила пять ключевых способов улучшить пищеварение и стабилизировать стул. К ним относятся регулярные тренировки, поддержание водного баланса, самомассаж, здоровая диета и включение в рацион магния.

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По словам врача, первое и главное «средство» от запоров — регулярная физическая активность. По словам Мунар, даже простая 30-минутная прогулка помогает активизировать перистальтику кишечника. Второй важный фактор — достаточное потребление воды. Диетолог рекомендует пить не менее двух литров жидкости в сутки, равномерно распределяя ее на протяжении дня.

Необычным, но действенным методом профилактики запоров специалист назвала утренний массаж живота перед завтраком — достаточно пяти минут, чтобы «разбудить» пищеварительную систему.

Диетолог также отметила, что центральное место в рационе при запорах должна занимать клетчатка. Овощи, фрукты, бобовые и цельнозерновые продукты ускоряют продвижение пищи по кишечнику и способствуют его очищению. Также рекомендуется обогатить диету продуктами, содержащими магний: авокадо, орехами и зелеными листовыми овощами. По согласованию с врачом также возможен прием добавок.

Доктор Мунар подчеркивает, что важно не игнорировать позывы к дефекации и стараться посещать туалет в одно и то же время каждый день — это помогает организму выработать регулярный ритм.

Наконец, диетолог советует сократить потребление рафинированных углеводов, жареной и переработанной пищи, а также включить в рацион пробиотики — кефир, йогурт, квашеную капусту и чайный гриб, которые поддерживают здоровую микрофлору кишечника.