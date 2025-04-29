Диетолог поделилась экспресс-методом похудения

До наступления лета и пляжного сезона остается ровно месяц. Если уже готовы дефилировать в купальнике по набережной и не стесняясь показывать свое тело, похвально. Но по статистике, около 80% женщин необходимость прилюдно раздеваться застает врасплох. Становится стыдно и боязно одновременно, ведь от талии за зиму осталось одно название, бедра тоже пугают габаритами, да и злосчастный целлюлит при солнечном свете предстает во всем своем «великолепии».

Но если взять себя в руки прямо сейчас и последовать советам грамотного специалиста, можно запрыгнуть в последний вагон экспресс-поезда на пути к похудению. Врач-диетолог Елена Трускова в беседе с WomanHit поделилась действенным способом сбросить около 5 кило лишнего веса без вреда для здоровья и изнурительного голодания. Крайние меры вроде полного отказа от еды в расчет не берем. Об их пагубных последствиях вы наверняка уже наслышаны.

«Безопасной и устойчивой считается потеря 0,5—1 кг в неделю. Это соответствует 2—4 кг в месяц. Более быстрое снижение веса может навредить здоровью. Чем больше исходный вес, тем большую потерю веса мы можем ожидать», — говорит медик.

Больше белка, меньше углеводов

Низкоуглеводная диета с высоким содержанием белка в рационе считается одной из самых действенных.

«Она может быть эффективным инструментом для снижения веса, особенно в сочетании с физической активностью и такими важными элементами ЗОЖ, как сон и стресс-менеджмент», — поясняет врач.

Учтите, что придется полностью пересмотреть меню: убрать из холодильника тормозящие похудение продукты, и сделать запасы полезных, согласно плану питания. Прекрасно, если ежедневно на вашем столе будут нежирное мясо, яйца, рыба, морепродукты, овощи (кроме картошки), крупы и зелень. Это основа здорового рациона, которого хорошо бы придерживаться на постоянной основе.

Избавляемся ото всех быстрых углеводов. Окончательно и без сожаления. Любые конфеты, печенье, пирожки и даже некоторые фрукты (кроме помело и грейпфрута) на пути к похудению — не лучшие компаньоны. Если употребляете алкоголь, придется отказаться от этой привычки. Он сведет все ваши старания к нулю. Из меню также убираем всевозможные соусы, усилители вкуса. Чем проще в приготовлении будут блюда — тем лучше для фигуры.

Что получим через месяц

Если все сделаете правильно, добавите минимальные, но регулярные физические нагрузки, наладите режим сна и отдыха, то уже к июню будете радоваться своей новой подтянутой фигуре. Отказ от углеводов быстро снизит уровень инсулина, что поспособствует сжиганию жира. Особенно заметен будет «отвес» в первые недели диеты, за счет потери жидкости.

Вы заметите, что реже ощущаете голод, больше не тянетесь за вредными перекусами. Даже аппетитное мороженое в уличных ларьках уже не манит, как раньше. Это заслуга белков, которые насыщают и помогают контролировать аппетит. Нормализуется уровень холестерина и сахара в крови, да и общее самочувствие будет намного лучше.

Побочки и минусы

Как и у любой диеты, у высокобелковой, есть свои недостатки. Эксперт предупреждает, что на фоне адаптации организма к новому типу и режиму питания, могут наблюдаться симптомы «кето-гриппа». Вы можете ощущать усталость, головную боль, апатию и раздражительность, а иногда даже тошноту.

Не спланировав диету и питаясь хаотично, даже полезными продуктами, вы рискуете заполучить дефицит полезных витаминов и минералов, а также сложности со стулом. Некоторым низкоуглеводное питание вообще противопоказано: людям с заболеваниями почек и печени, беременным и кормящим, принимающим определенные лекарства, имеющим расстройства пищевого поведения.

Как усилить эффект

Если все же решились сесть на экспресс-диету, не лишним будет ежедневно бегать или ходить в быстром темпе хотя бы по 40 минут в день.

«Начинать утро будет эффективно с лимфодренажных упражнений и стакана теплой воды. Можно добавить курс ванн с английиской (магниевой) солью, скипидарные ванны Залманова, преимущественно с желтым скипидаром или смеси белого и желтого (учитывайте возможные противопокзания). А также дополнительно подключить курс лимфодренажного ручного или аппаратного массажа», — советует врач.

Количество сброшенных килограммов на низкоуглеводной диете индивидуально и зависит от многих факторов, включая начальный вес, уровень физической активности, соблюдение диеты и индивидуальные особенности организма.