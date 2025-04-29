Перечислены продукты, помогающие предотвратить набор веса

Новое исследование показывает, что ликопин, который придает фруктам, таким как помидоры и арбузы, их ярко-красный цвет, поддерживает здоровую работу печени и может помочь предотвратить набор веса. Об этом сообщает Американское физиологическое общество.

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Ликопин — это антиоксидантное и противовоспалительное соединение, которое естественным образом вырабатывается некоторыми растениями.

Исследователи кормили рыб дарио-рерио нормальной или высокожирной пищей, добавляя либо экстракт помидоров, либо добавки эстрогена и ликопина. Обнаружилось, что рыбы, получающие высокожирную диету с добавлением экстракта помидоров, набрали меньше, чем те, кто получал добавки с эстрогеном. Кроме того, рыбы, которых кормили высокожирной диетой с добавками эстрогена и ликопина, имели более низкий уровень сахара в крови по сравнению с рыбами на обычной диете.

Это открытие предполагает, что потребление ликопина улучшает расщепление жиров в печени. Значительная разница в метаболизме у рыб наблюдалась уже через неделю.