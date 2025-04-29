Фитнес-тренеры поделились «секретным» рецептом напитка для фигуры

Недостаток физической активности и частые перекусы портят не только фигуру, но и самочувствие. Быстро восстановить состояние, убрать чувство тяжести, подавить аппетит и понизить уровень сахара в крови помогает популярный у фитнес-тренеров напиток из сельдерея и лимона, выяснила Pravda.Ru.

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Чтобы приготовить напиток, нужно пять лимонов и один корень сельдерея. Сельдерей следует промыть, очистить и натереть на мелкой терке, а затем добавить к нему цедру лимонов. Полученную смесь доводят до кипения, а после держат на огне еще 20 минут. После этого семь часов напиток настаивается, а затем его следует процедить через марлю и убрать в холодильник, где он может храниться двое суток. Пить такой «эликсир» специалисты рекомендуют трижды в день перед едой в течение двух недель.

Что касается пользы, то сельдерей выступает как основной источник клетчатки, важной для работы кишечника и вывода токсинов. При этом он низкокалорийный и содержит множество витаминов C, группы B, A и E. Лимон же замедляет усвоение сахаров, понижает гликемический индекс продуктов. За счет этого человеку проще контролировать аппетит, у него нормализуется уровень сахара в крови, очищается организм. Отметим, что специалисты советуют предварительно посоветоваться насчет рецепта напитка с лечащим врачом.

До этого врач-диетолог Дарья Русакова рассказала, что употребление диетических напитков может повысить риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и сахарного диабета второго типа. По ее словам, в их составе присутствуют сахарозаменители, которые провоцируют выброс инсулина и повышают аппетит, а это может грозить перееданием.