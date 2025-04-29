Названы болезни, при которых будет полезен сон на наклонной поверхности

Ferra.ru

Сон на наклонной поверхности или с приподнятой частью тела может облегчить симптомы определённых болезней. Вы можете использовать подушки или регулируемую кровать, чтобы поднять голову, верхнюю часть спины или ноги.

При каких болезнях будет полезен сон на наклонной поверхности
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Есть 10 заболеваний и состояний, при которых может помочь сон на наклонной поверхности.

Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Обычно он вызывает такие симптомы, как храп и дневная усталость. Помочь может поднятие головы на время сна.

Застойная сердечная недостаточность (ЗСН). Она может привести к одышке и усталости. Также вы можете ощутить облегчение, если будете спать с приподнятой верхней частью тела.

Ортостатические состояния. Это значительное изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений при переходе из положения лёжа в положение стоя. Чтобы это предотвратить, спите с приподнятой головой.

Изжога. Чтобы её избежать, на время сна поднимайте верхнюю часть тела.

Заложенность носовых пазух. Благодаря подъёму верхней части тела на время сна вы предотвратите скопление избытка жидкости в носовых пазухах.

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Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Уменьшить накопление жидкости и воспаление в лёгких помогает сон с приподнятой верхней частью тела.

Отёк лёгких. В выздоровлении может помочь сон с приподнятой верхней частью тела.

Головные боли. Некоторые головные боли могут усиливаться или уменьшаться в зависимости от положения тела.

Периферический отёк. Поднятие ног во время сна может помочь его уменьшить.

Боль в спине или шее. Поза во время сна может повлиять на боль в шее или спине.

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