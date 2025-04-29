При каких болезнях будет полезен сон на наклонной поверхности

Названы болезни, при которых будет полезен сон на наклонной поверхности
Сон на наклонной поверхности или с приподнятой частью тела может облегчить симптомы определённых болезней. Вы можете использовать подушки или регулируемую кровать, чтобы поднять голову, верхнюю часть спины или ноги.
Есть 10 заболеваний и состояний, при которых может помочь сон на наклонной поверхности.
Синдром обструктивного апноэ сна (СОАС). Обычно он вызывает такие симптомы, как храп и дневная усталость. Помочь может поднятие головы на время сна.
Застойная сердечная недостаточность (ЗСН). Она может привести к одышке и усталости. Также вы можете ощутить облегчение, если будете спать с приподнятой верхней частью тела.
Ортостатические состояния. Это значительное изменение артериального давления и частоты сердечных сокращений при переходе из положения лёжа в положение стоя. Чтобы это предотвратить, спите с приподнятой головой.
Изжога. Чтобы её избежать, на время сна поднимайте верхнюю часть тела.
Заложенность носовых пазух. Благодаря подъёму верхней части тела на время сна вы предотвратите скопление избытка жидкости в носовых пазухах.
Хроническая обструктивная болезнь лёгких (ХОБЛ). Уменьшить накопление жидкости и воспаление в лёгких помогает сон с приподнятой верхней частью тела.
Отёк лёгких. В выздоровлении может помочь сон с приподнятой верхней частью тела.
Головные боли. Некоторые головные боли могут усиливаться или уменьшаться в зависимости от положения тела.
Периферический отёк. Поднятие ног во время сна может помочь его уменьшить.
Боль в спине или шее. Поза во время сна может повлиять на боль в шее или спине.
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