Уменьшение воспаления и другие преимущества вишни для здоровья

Уменьшение воспаления и другие преимущества для здоровья вишни
Вишня в любом её виде вкусная и питательная. Исследования также показывают, что она может повышать выносливость при физических нагрузках и улучшать сон.
Вот чем полезна для здоровья вишня.
Может уменьшить воспаление. Прежде всего это связано с содержанием в вишне полифенолов и антиоксидантов.
Может улучшить здоровье сердца. При регулярном употреблении вишни улучшаются показатели здоровья сердца, в том числе уровень сахара в крови и артериальное давление. Одно исследование также продемонстрировало, что употребление около ¾ стакана тёмного вишнёвого сока дважды в день в течение месяца снижает артериальное давление у людей с ожирением.
Может повысить производительность и улучшить восстановление после физической активности. Сок кислой вишни связывают с повышением выносливости, уменьшением мышечной болезненности и воспаления.
Может улучшить сон. Кислая вишня - отличная закуска перед сном. Одно исследование показало, что употребление около ⅔ чашки кислой вишни дважды в день связано с улучшением общего времени сна и показателей эффективности сна. В том числе у тех, кто страдает бессонницей.
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