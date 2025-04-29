Как сохранить здоровье при работе в офисе

Как ни крути, но большую часть жизни мы проводим на работе. Сидим с утра до вечера в офисе, стоим за прилавком или сутками находимся за рулём. По словам специалистов, представителям всех профессий без исключения со временем грозят проблемы со здоровьем. Какие именно и как можно сохранить здоровье?

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Чихать не хотели

Врачи многих стран давно заметили, что офисные работники и зимой, и летом простужаются чаще других. Недостаток солнечного света и кислорода, плохое питание, а также маленькая физическая активность сильно снижают иммунитет, следствием которого и является простуда.

Кроме того, в офисе люди постоянно находятся в замкнутом, плохо проветриваемом пространстве. Поэтому стоит одному заболеть, как через пару дней уже половина офиса начинает чихать. Неблагоприятно на состоянии здоровья сказываются и кондиционеры. Они являются настоящими рассадниками многих вирусов и бактерий, которые разлетаются вместе с потоком воздуха.

Что делать?

Обезопасить себя можно, выполняя некоторые простые правила, о которых многие забывают. Одно из самых главных – это мытьё рук с мылом не только после посещения туалета или перед едой, но и после того, как вы чихнули или закашлялись, покопались в папке с пыльными бумагами, пробежались по соседним магазинам, поздоровались с клиентами за руку и даже после совещаний. Если нет возможности вымыть руки, протрите их влажной салфеткой или дезинфицирующей жидкостью.

Помните и о чистоте вашего рабочего места: стол, компьютер, клавиатура – всё необходимо время от времени протирать влажной тряпкой или специальной жидкостью для чистки техники, чтобы уничтожить оседающие на них бактерии и вирусы, которые вместе с пылью вы постоянно вдыхаете.

И старайтесь больше пить обычной воды. А вот количество чая в пакетиках и растворимого кофе нужно сократить до минимума. Эти напитки, наоборот, обезвоживают организм. Кроме того, они нарушают работу сердца и сосудов.

Животный инстинкт

Проблема, которая очень часто возникает от сидячей работы, – появление живота. Жир выбирает особые места для залегания и «прячется» как можно глубже в организме. В основном он располагается вокруг кишечника в сальнике. Так появляется висцеральный жир. Выгнать его из организма при малоподвижном образе жизни очень сложно. В результате живот увеличивается и отвисает.

Что делать?

Решить проблему можно, пересмотрев режим питания. Снизить количество выпитых чая и кофе, ведь вместе с ними чаще всего поглощаются разные сладкие вкусняшки. Увеличить объём выпиваемой воды в сутки до полутора литров. Исключить из рациона фастфуд, а также жареные, жирные и мучные блюда. Рацион должен состоять из «правильных» продуктов – овощей, фруктов, нежирного мяса, рыбы, молочных продуктов.

Конечно, параллельно неплохо было бы начать заниматься спортом. Особенно хороши в этом деле кардиотренировки и упражнения на пресс. При регулярных занятиях результат будет заметен уже через один-два месяца.

Удар в спину

Неудобная, статичная поза приводит к напряжению мышц спины и искривлению позвоночника. В конце рабочего дня у человека возникают боль в спине и ощущение разбитости в теле. В результате это может привести к остеохондрозу или грыже позвоночника.

Что делать?

Чтобы избежать проблем со спиной, медики советуют почаще менять положение тела в течение рабочего дня. И хотя бы раз в час делать примитивную зарядку. Если боль уже скрутила – обратиться к врачу, который назначает лечение. На самых первых стадиях лечение сводится к снятию боли с помощью таблеток и массажа. В запущенных случаях дело может закончиться операцией.

Гляди в оба

Постоянная работа за компьютером очень вредит глазам. И дело тут вовсе не в излучении. Просто при работе за компьютером глаза сильно напрягаются. И происходит это на протяжении всего рабочего дня. Кроме того, учёные установили, что при работе за компьютером человек начинает реже моргать. А это приводит к тому, что слизистая оболочка глаз пересыхает. В результате появляется синдром сухого глаза, который впоследствии может привести к ослаблению остроты зрения. Добавляет проблем и сухой воздух в офисах, который пересушивается от большого количества офисной техники.

Что делать?

Для того, чтобы сохранить своё зрение, сделайте шрифт на экране побольше – будете меньше напрягаться. Следите, чтобы свет был не слишком ярким, но и не тусклым. И старайтесь каждый час сделать небольшую разминку глазами, которая займёт всего пять минут. Сначала посмотрите на точку рядом с вами и задержите взгляд, потом переведите глаза и снова задержите взгляд. После чего попробуйте зрачками нарисовать восьмерку восемь раз в одну сторону и восемь раз в другую сторону. А потом сильно зажмурьте глаза на пять секунд, затем откройте их и не моргайте. Через пять секунд повторите. И так несколько раз. И напоследок в течение 15 секунд очень быстро моргайте глазами.

Задом наперёд

Ещё одно неприятное заболевание тех, кто на работе сидит – геморрой. Это варикозное расширение вен нижнего отдела прямой кишки, сопровождающееся их воспалением. Самыми характерными симптомами являются чувство дискомфорта, тяжести в области заднего прохода, ощущение инородного тела, зуд, отёк, боль, кровотечение (может быть обильным, а может быть в виде пары капель), выделение слизи, иногда возможно недержание кала.

Что делать?

Пойти к проктологу. Многие боятся, что, придя к врачу, сразу получат назначение на операцию. Однако сегодня операция назначается только в крайних случаях. В остальных врачи предпочитают так называемое малоинвазивное лечение. Это склеротерапия (в геморроидальный узел вводится специальное вещество, вызывающее склеивание и уплощение сосудов), лигирование латексными кольцами (на внутренние геморроидальные узлы накладываются латексные кольца, которые нарушают питание узлов, и через 7 – 10 дней узлы отмирают), фотокоагуляция (к геморроидальному узлу подводят световод, который вызывает склеивание сосудов) и криотерапия (геморроидальный узел подвергается замораживанию).

Однако чаще всего лечение проводится с помощью лекарств, снимающих боль и зуд, или народными средствами – ванночки с ромашкой или марганцовкой.

В Нижегородской области с 2019 года реализуется региональный проект «Укрепление здоровья на рабочем месте». Между минздравом области и предприятиями заключено 37 соглашений по сохранению и укреплению здоровья на рабочих местах. За время реализации корпоративных программ специалисты провели более пяти тысяч мероприятий, в которые было вовлечено порядка полумиллиона рабочих и служащих. Результаты оказались показательными. Так, например, отказались от курения более тысячи нижегородцев. На 15% снизилось обострение хронических заболеваний. И на 19% увеличилось количество человек, начавших заниматься умеренной физической активностью.