Гериатр рассказал, что повышает риск смерти в пожилом возрасте

Повышенная утомляемость, мышечная слабость, потеря мышечной силы, трудности при выполнении определенных видов деятельности (невозможность длительно стоять и ходить на большие расстояния) и частые падения могут указывать на саркопению, то есть снижение мышечной силы. Это состояние может быть опасно для здоровья и повышает риск смерти, об этом «Газете.Ru» рассказала директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ им. Н.И. Пирогова (Пироговского Университета), главный внештатный специалист гериатр Минздрава России Ольга Ткачева.

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Саркопения – прогрессирующее, генерализованное и потенциально обратимое снижение мышечной силы, массы и функции, связанное с повышенной вероятностью неблагоприятных исходов, включая падения, переломы, инвалидность и смерть.

«Исходами саркопении выступают нарушение физического функционирования; ограничение мобильности, падения, переломы, госпитализация, трудности с повседневными делами, низкое качество жизни, повышение риска смерти. К сожалению, этот синдром является одним из наиболее неблагоприятных гериатрических в отношении прогноза, например, он ассоциирован с более тяжелым течением хронических неинфекционных заболеваний, высоким риском падений и переломов, высокой частотой инвалидизации», — рассказала Ткачева.

По ее словам, часто пожилые люди не говорят о своем состоянии, считая усталость, слабость и падения закономерными проявлениями старения. Однако это неверный подход: саркопению можно обратить, уверена врач.