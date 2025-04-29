Врач предупредил, почему нельзя использовать наушники после душа

Наушники могут вызвать воспаление в ухе, особенно если использовать их в спортзале, после душа или бассейна или если использовать чужую гарнитуру, рассказала «Газете.Ru» врач-отоларинголог (ЛОР) детской клиники «Будь Здоров» на Сущевском Валу Светлана Ножницкая.

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«Мировые исследования показывают, что при использовании наушников в 11 раз увеличивается количество бактерий внутри слухового прохода. У каждого человека в ушах присутствуют бактерии, и в большинстве случаев они не вызывают никаких проблем со здоровьем. Однако если количество бактерий увеличивается либо в ухо попадают новые бактерии, например, при передаче наушника другу, чтобы вместе с ним послушать музыку, — это может привести к развитию инфекций внутри уха», — объяснила врач.

Кожа наружного слухового прохода тонкая, поэтому длительное или частое использование внутриушных наушников может в конечном итоге нарушить целостность кожных покровов и вызвать воспаление наружного слухового прохода.