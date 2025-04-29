«Смертельно опасно». Врач раскритиковал новый «оздоровительный» тренд

Тренд на сто тысяч шагов, которые якобы нужно проходить для поддержания своего здоровья, не выдерживает научной критики, поскольку такие дистанции в состоянии осилить даже не все подготовленные мужчины. Такое мнение высказал терапевт Андрей Звонков, комментируя попытку московской блогерши пройти такой маршрут, который обернулся для нее вызовом скорой помощи.

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— 100 тысяч шагов — это марафонская дистанция, которую за 12 часов пробежал древний грек и умер. Так вот, даже 50 тысяч шагов — это примерно 30 километров — это хорошая такая дистанция для нормального пешего похода в течение дня. Причем это солдатская такая дистанция для здоровых крепких мужиков, — обратил внимание врач.

Звонков назвал глупостью попытку следовать этому безумному тренду. По его словам, вести активный образ жизни нужно, однако важно учитывать возможности собственного организма. Врач посоветовал тем, кто хочет заниматься ходьбой, начинать постепенно и распределять нагрузку равномерно.

По мнению специалиста, даже десять тысяч шагов ежедневно — уже отличный результат, при этом не стоит забывать, что сюда входят обычные маршруты, которые человек совершает ежедневно, например, по пути на работу или в магазин.

В принципе, для взрослого человека нормой следует считать от 10 до 15 тысяч шагов в сутки. То есть это вполне допустимо. Это не страшно и не опасно. А 100 тысяч — это глупость и это смертельно опасно, — заключил Звонков в беседе с Life.ru.

25 апреля москвичке пришлось вызывать скорую помощь после попытки повторить популярный в сервисе TikTok челлендж и пройти 100 тысяч шагов за день. На момент прибытия врачей девушка шла уже девять часов и преодолела больше половины дистанции — свыше 53 тысяч шагов.