Как избавиться от жира на животе с помощью дыхательных практик

Даже у стройных и вполне довольных своим телом девушек и дам в возрасте порой бывает неприятная прослойка на животе. Она отравляет настроение и заставляет втягивать эту область, чтобы на фотографиях выглядеть стройняшкой. Но есть способы воздействовать именно на это место — в частности, особые виды дыхания.

«Избавиться от жира на животе одними только дыхательными практиками, конечно, не получится — чудес не бывает. Важен и сбалансированный рацион, и разумная физическая нагрузка. Но дыхание способно стать мощным помощником на этом пути, ведь правильные техники запускают метаболизм, снижают уровень кортизола (а именно он часто отвечает за лишние сантиметры в области талии) и активизируют работу мышц пресса изнутри», — объясняет нутрициолог и преподаватель йоги Мария Королева.

Попробуйте дышать по нашим рекомендациям — эти упражнения выполняются натощак (с утра или через пару часов после еды), очень важна регулярность. Результаты вы увидите уже через пару недель!

Освойте диафрагмальное дыхание

Это основа. Ложитесь на спину, одну руку кладите на грудь, другую на живот. На вдохе через нос живот должен подниматься, грудь оставаться неподвижной. На выдохе медленно опускайте живот, чувствуя, как мышцы пресса включаются в работу. Выполняйте 5–10 минут в день — это улучшит кислородный обмен и поможет снять стресс.

Практикуйте «вакуум» для пресса

Эта техника популярна у бодибилдеров и йогов. Встаньте прямо, сделайте глубокий вдох, на выдохе максимально втяните живот, стараясь «прижать» пупок к позвоночнику. Задержите дыхание на 10–15 секунд. Повторяйте 5–10 раз. Это укрепляет поперечную мышцу живота — ту самую, которая формирует «плоский живот» изнутри.

Добавьте капалабхати (огненное дыхание)

Энергичное дыхание через нос с активными резкими выдохами и пассивными вдохами.

«Работает как кардионагрузка для внутренних органов, ускоряет обмен веществ и активизирует брюшную стенку. Начинайте с 30–50 циклов, постепенно увеличивая количество», — говорит эксперт.

Подключите брахмари (пчелиное дыхание)

Сделайте глубокий вдох, на выдохе с закрытым ртом издавайте гудящий звук, словно пчела. Такая вибрация расслабляет нервную систему и снижает уровень кортизола, избыток которого часто приводит к накоплению жира на животе.

Практикуйте дыхание по квадрату для стабилизации веса

Вдох — 4 счета, задержка — 4 счета, выдох — 4 счета, задержка — 4 счета. Такой ритм стабилизирует работу нервной системы и гормонального фона, что опосредованно помогает регулировать аппетит и метаболизм.