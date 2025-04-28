Врач рассказал, как погодные изменения ускоряют старение организма

Глобальное потепление и резкие погодные колебания связаны с ускоренным старением организма, рассказал «Газете.Ru» врач-терапевт, гериатр, эксперт социального проекта Деменция.net Андрей Ильницкий.

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«Появление новых загрязнителей – ксенобиотиков, таких как микропластик, продукты сгорания топлива и некоторые химические удобрения могут способствовать более раннему развитию прокси-болезней старения. То есть заболеваний, патогенез которых очень напоминает возрастные изменения. Это гипертония, атеросклероз, диабет и ожирение. Эти заболевания по механизму своего развития очень похожи на старение и частота их возникновения увеличивается с возрастом. Волны жары, мягкие зимы и резкие перепады температур создают дополнительную нагрузку на организм», — отметил Ильницкий.

По его словам, и при возрастных изменениях (старении), и при прокси-болезнях старения наблюдаются общие особенности: снижается эффективность аутофагии (очищения клеток), растет количество мутаций, увеличивается степень метилирования ДНК, наблюдается повышенный фон воспаления и другие процессы. Однако из-за загрязнения окружающей среды теперь они проявляются раньше, что свидетельствует о преждевременном старении организма, считает эксперт.