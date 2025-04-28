Врач объяснила, что влияет на рост бороды у мужчин

Многие мужчины хотят иметь густую бороду, но не у всех она растет так, как хотелось бы. У одних щетина растет медленно, у других волосы на лице редкие и неравномерные. О причинах этого и как с этой проблемой справиться рассказала врач-эксперт медицинской компании «ЛабКвест» Вера Сережина.

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Главной причиной являются гены. Если отец или дедушка имели редкую бороду, с большой вероятностью такая же будет и у вас. Это такая особенность, а не патология, с которой стоит смириться. Никакие методы не изменят ситуацию, так как фолликулы либо есть, либо их нет. Единственным работающим вариантом остается пересадка волос.

Но генетика это не единственный фактор. Уровень тестостерона влияет на рост волос на лице, а он зависит от образа жизни и от гликации белков на фоне длительного повышенного уровня глюкозы крови. Это преддиабетное состояние и сахарный диабет, которые вовремя не диагностированы. От постоянного недосыпа, малоподвижного образа жизни, неправильного питания и стресса уровень глюкозы в крови повышается, а уровень мужского гормона снижается, а вместе с ним падает и активность волосяных фолликулов. В результате рост бороды происходит медленно, неравномерно или она вообще перестает расти.

Питание также оказывает большое влияние. В современном рационе есть продуктов с фитоэстрогенами (растительные аналоги женских гормонов) в составе. Одним из главных «врагов» мужских гормонов является пиво с большим количеством эстрогеноподобных веществ. При его регулярном употреблении уровень тестостерона может падать, что повлияет не только на бороду, но и на общее состояние.

«Лишний вес сам по себе также мешает нормальному росту волос на лице. Жировая ткань участвует в выработке эстрогенов, а чем их больше, тем меньше тестостерона. Это замкнутый круг, в котором чем больше вес, тем хуже растет борода, а чем хуже она растет, тем больше хочется найти простое решение. Но чудес не бывает — если причина в образе жизни, придется менять привычки», — сказала Сережина в беседе с РИАМО.

При ухудшении ситуации первым делом надо проверить биохимию крови и гормоны. Если с ними все в порядке, всё равно лучше обратить внимание на питание, спорт и режим дня. Улучшение кровообращения, нормальный уровень физической активности и достаточное количество сна оказывают влияние на уровень тестостерона. Но если дело все же в генетике, то остается либо смириться, либо подумать о пересадке волос.