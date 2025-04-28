Назван простой способ справиться со стрессом

Натуральные травяные чаи и какао с молоком помогают успокоиться и побороть стресс. Об этом Москве 24 рассказал врач-диетолог, нутрициолог Евгений Арзамасцев.

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По его словам, травяные чаи с мелиссой, мятой и ромашкой содержат эфирные масла и органические кислоты, которые дают успокаивающий эффект. Это помогает уснуть, проще пережить стресс и восстановиться, а употреблять такие напитки можно и по вечерам.

"Однако вещества в чае могут вызвать аллергию или индивидуальную непереносимость, поэтому нужно быть осторожными. Также при воспалительных заболеваниях ЖКТ напиток нужно пить слабо заваренным", – предупредил врач.

В свою очередь, в какао содержится магний, а если добавить в напиток молоко, то организм получит еще и порцию кальция.

"Магний и кальций участвуют в процессе проведения нервного импульса и тоже оказывают тормозящее действие на нервную систему, защищают ее от чрезмерного возбуждения. Употреблять какао можно 2–3 раза в неделю по 200 миллилитров".

Диетолог добавил, что с какао тоже нужно быть осторожным при аллергии, а также заболеваниях ЖКТ. Более того, лучше отказаться от напитка при подагре: в нем содержатся пурины, которые провоцируют развитие заболевания.

"При избытке веса какао с молоком тоже стоит употреблять с осторожностью, так как напиток достаточно калориен", – заключил Арзамасцев.

Ранее врач-невролог, сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева рассказала, что продукты с мелатонином и магнием в составе помогут нормализовать сон. К ним относятся фисташки, черешневый сок, цитрусовые и зеленые овощи.