Как правильно тренировать мышцы тазового дна

Тренировка мышц тазового дна должна происходить на пустой мочевой пузырь, рассказала «Газете.Ru» акушер-гинеколог центра репродукции «Линия жизни» Елизавета Крупнова.

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Тренировка мышц тазового дна направлена на укрепление группы мышц, которые поддерживают органы малого таза: матку, влагалище, мочевой пузырь и прямую кишку. Эти мышцы участвуют не только в половой функции, но и в контроле мочеиспускания, а также обеспечивают стабильное положение внутренних органов. С годами, после родов или при малоподвижном образе жизни мышечный тонус может снижаться. Это ведет к неприятным симптомам: недержанию мочи, опущению органов, снижению чувствительности.

«Чаще всего речь идет об упражнениях Кегеля. Они основаны на ритмичном напряжении и расслаблении интимных мышц — тех, которые мы используем, чтобы остановить струю мочи. Начать можно с простых сжатий по 3–5 секунд, делая по 10–15 повторов дважды в день. Упражнения можно выполнять где угодно: сидя, лежа или стоя. Но тренироваться нужно на пустой мочевой пузырь. Сжимать мышцы во время мочеиспускания — вредно и может вызвать воспаление», — рассказала врач.

Кроме того, в комплекс восстановительных методик также входят упражнения ЛФК, физиотерапия, йога и пилатес, — они хорошо нагружают мышцы корпуса и таза.