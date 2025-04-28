Врач рассказал, сколько кофеина содержится в чашке чая матча

Многие поклонники здорового образа жизни выбирают матча как отличную альтернативу обычному кофе. Его популярность обусловлена низким содержанием кофеина и особыми полезными веществами, содержащимися в порошке из листьев чайного дерева. Врач Сохаиб Имтиаз развеял мифы о воздействии матча на организм и объяснил, сколько кофеина содержится в одной чашке этого напитка.

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Количество кофеина в одной чашке матча объёмом 350 мл колеблется от 37,8 до 177,6 мг. Количество кофеина напрямую зависит от метода приготовления и сорта сырья.

По сравнению с обычным кофе (113–247 мг на чашку), матча заметно уступает по содержанию кофеина. Энергетические напитки содержат столько же кофеина, сколько и кофе, а декофеинированный кофе — всего 2–8 мг.

Сохаиб Имтиаз назвал полезные свойства матча. Напиток улучшает концентрацию и работоспособность, повышает физическую выносливость.

Антиоксиданты и витамины, содержащиеся в чае, борются с воспалением и улучшают состояние организма. Также матча положительно влияет на микробиоту кишечника и снижает маркеры стресса.