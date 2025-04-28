Физиотерапевт объяснил, как сделать зарядку, не вставая с постели

Физические упражнения по утрам помогут быстро восстановиться после сна и начать день энергично. Об этом рассказала врач-физиотерапевт Видновской клинической больницы Светлана Малиновская, пишет NEWS.ru.

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По словам специалиста, начинать стоит с упражнений, которые выполняются, не вставая с постели. Лежа на спине, приподнимаем одну ногу и начинаем рисовать ею воображаемую букву «О в воздухе. Каждое направление вращения выполняется в течение 20 секунд, затем упражнение повторяется другой ногой.

Далее нужно отодвинуть подушку и выполнить круговые движения плечами вперед и назад поочередно, повторяя по пять-шесть раз в каждом направлении. Потом согнуть обе ноги коленями к груди, отрывая таз от матраса, вернуться обратно и повторить движение 10 15 раз.

Затем следует перевернуться набок, вытянуть ноги одну поверх другой и положить руки под голову. Верхнюю ногу плавно поднимать и опускать, возвращая в исходное положение, повторяя упражнение по 15 раз с обеих сторон.

Закончив боковые упражнения, следует сесть на кровать, опустив ноги вниз. Сперва отводим руки назад, растягиваясь максимально, затем по очереди притягиваем правую и левую руки к грудной клетке, плотно охватывая противоположную руку выше локтя.

Такая простая и короткая зарядка отлично подойдет ленивым людям, обеспечивая плавный и мягкий переход от сна к бодрствующему состоянию, улучшив кровообращение и придав бодрости и энергии на весь день, заключила врач.

Однако есть ряд заболеваний, при которых даже такая нагрузка может привести к осложнениям, предупредил ранее на врач Видновской КБ Рамиль Шахвеледов. «Если у вас есть проблемы с сердцем или повышенное артериальное давление, интенсивные физические нагрузки могут ухудшить ваше состояние. В этом случае перед началом занятий необходима консультация кардиолога, отметил специалист.