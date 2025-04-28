Как подготовиться к велосезону

Чтобы избежать аварий и травм.

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Почти половина всех травм, полученных велосипедистами, приходится на май и июнь. Неисправности байка и пренебрежительное отношение к своей физической форме — основные ошибки, приводящие к всплеску травматизма в начале сезона. Как привести в форму себя и велосипед для безопасного катания?

Готовь сани летом, а велосипед — весной

«Начинаем подготовку байка к сезону с очистки велосипеда и замены смазки. Это касается даже байков, хранившихся в помещении. Пыль попадала и копилась всю зиму на цепи и смазке, масло из-за этого загустело и поменяло свои свойства. А что дальше?» — Максим Кондрашов, механик команды «Марафон-Тула», имеющий опыт подготовки велосипедов для чемпионатов мира.

Протяжка всех компонентов. То, что крепится с помощью болтов, — руль, вынос, колёса — проверяем на предмет того, надёжно ли оно закреплено. Велосипед зимовал в среде с повышенной влажностью? Тогда болты могли заржаветь. Коррозия способна привести к тому, что они лопнут и повлекут падение, поэтому их необходимо заменить.

То, что крепится с помощью болтов, — руль, вынос, колёса — проверяем на предмет того, надёжно ли оно закреплено. Велосипед зимовал в среде с повышенной влажностью? Тогда болты могли заржаветь. Коррозия способна привести к тому, что они лопнут и повлекут падение, поэтому их необходимо заменить. Проверка тормозов. Ручка должна нажиматься плавно. Если это не так, можно достать тормозной трос, находящийся внутри рамы. Он не повреждён и не требует замены? Тогда смажьте его. В раме велосипеда есть направляющая, это трубочка, куда засовывается тросик, и потом по ней смазанный трос возвращается назад. В моделях без направляющей её можно заменить магнитом. Неполадки с гидравлическими тормозами, связанные с утечкой жидкости, требуют замены повреждённых узлов и перезаправки системы, что лучше сделать у профессионалов.

Ручка должна нажиматься плавно. Если это не так, можно достать тормозной трос, находящийся внутри рамы. Он не повреждён и не требует замены? Тогда смажьте его. В раме велосипеда есть направляющая, это трубочка, куда засовывается тросик, и потом по ней смазанный трос возвращается назад. В моделях без направляющей её можно заменить магнитом. Неполадки с гидравлическими тормозами, связанные с утечкой жидкости, требуют замены повреждённых узлов и перезаправки системы, что лучше сделать у профессионалов. Проверка покрышек и колёс. Если после подкачки давление в шинах не меняется, всё в порядке. Если же нет, это значит, что они не пережили зиму и требуют замены. Прокрутите колёса. Вращение должно быть плавным. Увидели люфт, услышали скрип? Это повод посетить мастерскую. Решение проблем с колёсами требует наличия дорогостоящего инструмента, и покупать его ради пары раз использования нецелесообразно.

Если после подкачки давление в шинах не меняется, всё в порядке. Если же нет, это значит, что они не пережили зиму и требуют замены. Прокрутите колёса. Вращение должно быть плавным. Увидели люфт, услышали скрип? Это повод посетить мастерскую. Решение проблем с колёсами требует наличия дорогостоящего инструмента, и покупать его ради пары раз использования нецелесообразно. Проверка переключения передач. При электронном переключении передач зарядите аккумулятор и после зарядки протестируйте. У вас механика? Тогда проверьте, чтобы передачи нормально накидывались и не сбрасывались. Если это происходит с уже очищенной и смазанной цепью, проблему трансмиссии лучше решить в мастерской.

Каких-либо суперсекретов, позволяющих увеличить возможности байка, не существует. Накачанные колёса, смазанная цепь, затянутые болты и настроенное переключение передач — основное, что требуется для безопасной езды, доставляющей удовольствие.

Если вы катаетесь по выходным, такого техосмотра в начале сезона хватит до его окончания. Без этих простых манипуляций велик риск падения от банального соскакивания цепи или треснувшего болта на руле. Хорошо, если это произойдёт во дворе, при высокой скорости на шоссе последствия могут быть печальными.

Следи за собой, будь осторожен

«Если зиму провести по маршруту диван — машина — офис — машина — диван, а весной оседлать байк и сразу отправиться в поездку на 10-15 км, ничего хорошего ждать не стоит. Чтобы избежать падений после долгого перерыва, стоит привести в тонус мышцы кора, помогающие удерживать равновесие. Делюсь рядом простых и эффективных упражнений», — Екатерина Евланова, гонщица команды «Марафон-Тула», призёр юниорского первенства мира на треке.

Лягте на живот и поднимайте противоположную руку и ногу вверх, крест-накрест. Это напоминает процесс плавания. Поднимайте руки максимально вверх и задерживайте в таком положении на пару секунд. Встаньте в планку и убирайте сначала одну, потом другую ладонь с пола. Затем переходите на стопы. Убирайте поочерёдно их. На третьем этапе одновременно поднимайте противоположные руку и ногу.

Домашнюю подготовку дополните ещё двумя базовыми упражнениями: отжиманиями и приседаниями. В них задействовано максимальное количество мышц. Потратив 20 минут в день в течение недели, человек значительно снизит риск травм, характерных для начала сезона.

И лайфхак для тех, кто хочет удивить друзей и самого себя резко возросшими результатами, приложив минимум усилий. Достаточно укрепить мышцы-сгибатели бедра. Они работают на подтяжку в педалировании. Многие про них забывают, и поэтому не получаются круговые вращения.

Освоив круговое педалирование, любитель значительно повысит скорость. К высоким скоростям должно быть готово всё тело, поэтому, переходя на новую технику вращения педалей, проработайте мышцы рук и спины. Необязательно искать элитный фитнес-клуб, оптимальный тренажёр для этого — кроссовер, состоящий из двух столбов с перекладиной и утяжелителей, — есть даже в самом простом зале.

И главное, в какой бы идеальной форме ни были велосипедист и его байк, никто не застрахован от падений. Поэтому перед поездкой надевайте шлем и перчатки, которые защитят от соскальзывания рук с руля, когда вспотели ладони. А если катаетесь в вечернее время, добавьте светоотражатели, повысив защиту от невнимательных водителей.