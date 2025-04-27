Врач назвал последствия курения после прививки

Курение и алкоголь после вакцинации могут обострить побочные эффекты и негативно повлиять на иммунитет. Об этом предупредил главный внештатный специалист, психиатр-нарколог Министерства здравоохранения Московской области Виталий Холдин, передает «Подмосковье сегодня».

«Как и болезни, вакцины тренируют иммунную систему вырабатывать специфические антитела. Однако вакцины содержат только убитые или ослабленные формы возбудителей той или иной болезни — вирусов или бактерий, — которые не приводят к заболеванию и не создают риска связанных с ним осложнений», — отметил врач.

Он заявил, что курение после вакцинации может быть стрессом для организма.

Ранее сообщалось, что в Западном административном округе Москвы начали появляться объявления об услуге по вакцинации домашних животных от бешенства на дому от лица государственной ветеринарной службы города.