Роспотребнадзор предупредил об опасности питья родниковой воды весной

Специалисты Роспотребнадзора предупредили, что пить воду из родников, особенно в весенний период, небезопасно.

© Ferra.ru

Загрязняющие вещества, накопившиеся за зиму, концентрируются в родниковой воде в это время года, что делает её особенно опасной.

Паводковый период ещё больше усиливает негативное воздействие на качество воды в родниках, поскольку она смешивается с талыми водами, которые несут загрязняющие вещества из зимнего снежного покрова. Возникает высокий риск заражения воды инфекционными агентами, как бактериальными, так и вирусными. Поэтому весной родники не следует рассматривать в качестве источников питьевого водоснабжения.

Специалисты Роспотребнадзора подчёркивают, что использовать родниковую воду для бытовых нужд, таких как мытьё рук, посуды, овощей и фруктов, также не рекомендуется. И важно знать о потенциальных рисках для здоровья, связанных с родниковой водой, чтобы защитить своё здоровье.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.