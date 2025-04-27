Зачем нужен ферритин и чем опасен связанный с ним оздоровительный тренд

Интернет захлестнул новый оздоровительный тренд: люди узнали, что такое низкий ферритин, и обнаружили, что он может быть причиной депрессии, хронической усталости и состояния, когда хочется целыми днями лежать и ничего не делать. Зачем на самом деле нужен ферритин, почему за ним нужно постоянно следить и что будет, если его уровень все-таки упадет, выясняла «Лента.ру».

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Ферритиновый ажиотаж

В социальных сетях можно найти тысячи постов, в которых пользователи делятся результатами своих анализов и обсуждают, как «поднять ферритин с колен». Сначала к горячей теме присоединились врачи, затем подоспели самопровозглашенные эксперты с противоречивыми советами и странными рецептами.

Одни советовали пить железо для профилактики, другие предупреждали, что это бесполезно — надо искать проблему в ЖКТ и принимать витамины. Третьи рекомендовали оздоравливаться капельницами, четвертые убеждали, что во всем виновато токсичное окружение, поэтому уровень ферритина без психолога никак не поднять.

Ферритиновый ажиотаж вполне объясним. Во-первых, его низкий уровень — это действительно распространенная проблема, с которой часто сталкиваются молодые люди. С 2023 года Международная организация акушеров и гинекологов рекомендовала всем девочкам после начала менструации и женщинам репродуктивного возраста регулярно отслеживать уровень ферритина. Но понять, что делать, когда результат анализа на руках, бывает непросто.

Что же такое ферритин и почему его уровень падает?

Как рассказал американский акушер-гинеколог Малкольм Манро, ферритин — это белок, в котором хранятся излишки железа. Этот запас нужен организму, чтобы бесперебойно снабжать ткани кислородом даже в непредвиденной ситуации, например, во время потери крови или голодания.

Если такие экстренные ситуации происходят регулярно, то у организма не получается создать хороший запас железа — соответственно, уровень ферритина становится низким.

«Так что у человека с нормальным уровнем гемоглобина может быть анемия», — резюмирует Манро.

Последствия дефицита железа затрагивают все тело — мозг, внутренние органы, сердце, кожу, волосы и ногти. Человек в это время чувствует себя уставшим, мерзнет, у него появляются синяки под глазами и туман в голове. Это и есть железодефицитная анемия. Иногда она сопровождается довольно неожиданными симптомами, вызванными повреждением нервной системы. Это может быть желание есть несъедобные предметы, такие как мел, глина или известка. Еще один вариант — непреодолимое желание двигать ногами. Запущенная анемия приводит к заболеваниям сердца и может стать причиной инфаркта.

Долгое время считалось, что для того, чтобы понять, есть ли у человека анемия, достаточно сдать анализ на гемоглобин. Однако сегодня этот метод — далеко не единственный и не самый точный. Дело в том, что уровень гемоглобина падает только в запущенных случаях, когда железа в организме очень мало. Чтобы такое состояние появилось, нужно месяцами, а порой и годами иметь этот дефицит. А вот анализ на ферритин как раз помогает выявить такой скрытый дефицит.

Какой уровень ферритина считается нормальным?

Ответить на вопрос, сколько должно быть ферритина в норме, не так просто, как может показаться. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила, что у здоровых людей старше 20 лет этот показатель колеблется между 15 и 150 микрограммами на литр. Но и это очень условная норма.

Сложность в том, что ферритин, помимо того, что хранит железо, выполняет и другие задачи в организме. Например, он вырабатывается в ответ на любое воспаление. Если это происходит, то по результатам анализов выходит, что ферритин есть и его даже слишком много, но железа в организме по-прежнему не будет. Именно из-за этого бывает, что при нормальных показателях гемоглобина и ферритина люди ощущают все симптомы анемии.

Рекомендации ВОЗ называют 70 микрограммов ферритина на литр минимальным показателем при воспалительном процессе.

Многие интернет-эксперты пользуются тем, что четкой нормы ферритина не существует, и пытаются ее выдумать. В социальных сетях советуют высчитать свой идеальный вес и принять полученный результат за норму ферритина. Другие просто называют случайные числа: 30, 50 или 100 микрограммов на литр.

Заведующая стационаром медицинского центра «UNI Клиник», терапевт-кардиолог Виктория Шеменкова в беседе с «Лентой.ру» рассказала, что в своей клинической практике не воспринимает нормы буквально. По ее словам, чтобы понять, что у человека есть дефицит железа, нужно оценить клиническую картину и жалобы пациента.

«Если гемоглобин и ферритин в норме, но симптомы анемии присутствуют, нужно обратиться к терапевту, который подробно разберет факторы возникновения жалоб, сопутствующие заболевания и предложит план дообследования. Это поможет найти настоящую причину. Так, дефицит микроэлементов, ряда витаминов, изменение гормонального фона вызывают симптомы, похожие на анемию», — объяснила врач.

У кого бывает скрытый дефицит железа?

Нехватка железа может быть у каждого и в любом возрасте, но чаще всего она встречается у молодых женщин. Основная причина — потеря крови в результате обильных менструаций. В зоне риска — дети, подростки и беременные женщины, так как в эти периоды потребность в железе увеличивается.

Строгие диеты и вегетарианство — еще один способ заработать скрытую анемию. Поскольку пища является главным источником железа, то ограничения в еде ведут к нехватке этого элемента. Наконец причина низкого уровня ферритина может быть и в том, что организм по какой-то причине не может усвоить железо, даже если оно поступает в нормальном объеме. Это случается из-за дефицита других витаминов и минералов, заболеваний желудочно-кишечного тракта и других патологий.

35-40 % женщин моложе 50 лет имеют пониженный уровень ферритина.

В сети можно найти и утверждения о том, что главный виновник дефицита железа — это кофе. Якобы именно кофеин не дает железу усваиваться, поэтому от этого напитка нужно непременно отказаться хотя бы на время лечения. Шеменкова подтверждает, что доля правды в этом есть, но запрещать кофеин совсем не обязательно. Она пояснила, что ученые довольно тщательно исследовали этот вопрос и пришли к выводу, что кофеин снижает усвояемость железа только в том случае, если запивать им еду.

«Употребление кофе совместно с основным приемом пищи на 39 процентов снижает усвоение железа из съеденного. Чай снижает биодоступность железа до 64 процентов», — Виктория Шеменкова, терапевт, кардиолог.

При этом врач отметила, что большинство исследований не считают кофе главной причиной нехватки железа. По ее словам, в среднем напиток уменьшает всасываемость микроэлемента всего на шесть процентов. Намного сильнее на усвоение железа влияют другие продукты и напитки.

Например, такой эффект имеют фосфаты, содержащиеся в сладкой газировке, а также танины, фитаты и оксалаты. Шеменкова подчеркнула, что последние три вещества не являются вредными, их содержат такие полезные продукты, как орехи, фасоль, брокколи, виноград, черника и некоторые крупы. Однако в больших объемах они ухудшают способность организма усваивать железо.

«Также биодоступность железа может ограничиваться избыточным содержанием кальция в рационе. Поэтому нужно учитывать не только то, что человек ест, но и какие добавки принимает», — заключила терапевт.

Что делать при низком уровне ферритина?

Шеменкова подчеркнула: если анализ на ферритин показал низкий результат, главное — это не заниматься самодиагностикой и тем более самолечением. По ее словам, биологически активные добавки и капельницы с содержанием железа при неправильном применении способны навредить куда больше, чем железодефицит.

«Они вызывают достаточно серьезные побочные эффекты, одним из которых является развитие заболевания под названием гемохроматоз. Оно характеризуется, наоборот, повышенным уровнем железа в крови. Микроэлемент накапливается в клетках печени, сердца, сосудов и разрушает их», — Виктория Шеменкова, терапевт-кардиолог.

Она добавила, что иногда уровень ферритина бывает слишком высоким даже без приема железосодержащих препаратов. Это тоже тревожный признак, считает врач. Такое бывает при воспалительных процессах вирусного или бактериологического происхождения, серьезных аутоиммунных заболеваниях, болезнях печени, а также при некоторых формах рака.

Шеменкова добавила, что сдать анализ на ферритин можно самостоятельно, но при отклонениях от условной нормы в большую или меньшую сторону нужно обязательно обратиться к врачу, не предпринимая лечения своими силами.