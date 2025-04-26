Назван лучший снаряд для развития всего тела

Фитнес-тренер Кирилл Громов назвал лучший снаряд для прокачки всего тела. Его слова приводит Men Today.

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Громов заявил, что таким снарядом станут гири, так как они эргономично распределяют вес. Благодаря этому уменьшаются шансы заболеть артритом и другими заболеваниями от повторяющихся движений. Кроме того, увеличивается выработка тестостерона и развивается сила.

Тренер рекомендовал использовать гири массой от 16 до 32 килограммов. В комплекс он предложил включить такие упражнения, как взятие гирь на грудь, рывок гирь двумя руками, выпады с гирями, берпи с жимом гирь, а также взятие и рывок гирей.

Ранее фитнес-тренер Дэвид Лоуренс назвал упражнения, опасные для мужчин после 40 лет. Такими упражнениями стали жим штанги из-за головы, приседания в тренажере Смита и тяга штанги к подбородку.