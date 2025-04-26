Кардиолог прокомментировала популярный миф о ходьбе

Кардиолог Алина Азизова опровергла распространенное убеждение о необходимости ежедневно проходить 10 тысяч шагов. По словам специалиста, для поддержания здоровья достаточно 30 минут ходьбы в день.

«Ходьба – доступный способ поддерживать физическую активность и приносить пользу здоровью. Этот вид занятий позволяет снизить риск развития заболеваний сердца и сосудов, в том числе инсульта, а также сахарного диабета II типа, остеопороза», – проккоментировала врач в беседе с «Известиями».

Как пояснила кардиолог, утверждение о необходимости проходить 10 тысяч шагов ежедневно не имеет однозначного научного обоснования. Несмотря на то что недавние исследования действительно подтверждают пользу такого уровня активности, строго придерживаться этой нормы не обязательно. Согласно международным данным:

4–4,5 тысячи шагов снижают общую смертность;

6 тысяч шагов уменьшают риск развития диабета II типа;

8,2 тысячи шагов помогают предотвратить ожирение и депрессию.

Всемирная организация здравоохранения советует взрослым уделять 150 минут в неделю умеренной физической активности. Это может быть ходьба или другие аэробные нагрузки. При наличии дополнительных спортивных занятий строгий подсчет шагов теряет актуальность. Специалист обратила внимание на важность самочувствия во время тренировок и своевременного прекращения занятий при появлении признаков недомогания. Более того, эксперт рекомендует регулярные медицинские консультации при усиленных физических нагрузках, особенно для людей с хроническими заболеваниями.