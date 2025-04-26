Карета для здоровья: чем полезна тыква в реальной жизни

ТАСС

Пищевая ценность тыквы

Чем полезна тыква для организма
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Тыква содержит целый набор витаминов и минералов, полезных для здоровья.

  • Витамин А (бета-каротин) — укрепляет иммунитет, защищает зрение, улучшает состояние кожи.
  • Витамин С — мощный антиоксидант, повышает сопротивляемость организма инфекциям.
  • Витамин Е — сохраняет молодость кожи, укрепляет волосы и ногти.
  • Витамины группы В — участвуют в обменных процессах, улучшают работу нервной системы.
  • Калий — нормализует кровяное давление и поддерживает водно-солевой баланс.
  • Магний — укрепляет кости, помогает справляться со стрессом.
  • Железо — необходимо для кроветворения, предотвращает анемию.

Тыква богата клетчаткой и является диетическим продуктом: в 100 г тыквы содержится не больше 30 ккал, а значит, она хорошо подходит для людей, следящих за весом.

Польза тыквы для здоровья

Тыква оказывает комплексное воздействие на организм, поддерживая работу внутренних органов и помогая в профилактике различных заболеваний. Благодаря своему составу тыква:

  • Укрепляет иммунитет

Витамины А и С стимулируют защитные функции организма, помогая бороться с вирусами и бактериями.

  • Поддерживает здоровье глаз

Бета-каротин помогает сохранять остроту зрения, не допускает сухости глаз и снижает риск возрастных изменений сетчатки.

  • Предотвращает сердечно-сосудистые заболевания

Калий снижает артериальное давление, уменьшая нагрузку на сердце, а антиоксиданты защищают сосуды от воспалений и мешают образованию холестериновых бляшек.

  • Налаживает пищеварение

Высокое содержание клетчатки благотворно сказывается на работе кишечника. Она очищает организм от токсинов и борется с холестерином.

  • Улучшает состояние кожи и волос

Витамины А и Е способствуют выработке коллагена, предотвращая преждевременное старение кожи, делая ее более упругой и увлажненной. Тыква также способствует укреплению волос и ногтей.

Семечки и масло

Тыквенные семечки и масло из них обладают высокой питательной ценностью и рядом полезных свойств.

Тыквенные семечки содержат:

  • цинк — укрепляет иммунитет, ускоряет заживление ран, улучшает состояние кожи, волос и ногтей;
  • магний — способствует нормализации работы нервной системы, помогает справляться со стрессом и хорошо высыпаться;
  • жирные кислоты (омега-3 и омега-6) — поддерживают здоровье сосудов, мозга, кожи;
  • фитостеролы — снижают уровень вредного холестерина, уменьшая риск атеросклероза;
  • кукурбитин — природное вещество, содержащееся в верхнем зеленом слое семян. Обладает противопаразитарным эффектом, помогает избавляться от гельминтов.

Тыквенные семечки можно есть просто так, добавлять в салаты, каши, йогурты или выпечку.

Тыквенное масло:

  • увлажняет кожу, делает ее упругой;
  • способствует регенерации слизистой желудка, защищает от гастрита и язвы;
  • укрепляет сосуды, снижает риск тромбозов;
  • помогает при воспалительных процессах, поддерживает здоровье печени и почек.

Масло получают методом холодного отжима, что позволяет сохранить максимальное количество полезных веществ. В нем много антиоксидантов, витаминов А, Е и К, а также жирных кислот. В чистом виде его пьют по одной чайной ложке натощак или используют для заправки салатов и добавляют в готовые блюда.

Баттернат, крупноплодная и волжская серая

Тыква представлена множеством сортов, отличающихся формой, размером, вкусом и питательной ценностью. В российских супермаркетах чаще всего можно встретить три разновидности: баттернат, крупноплодную и волжскую серую.

Баттернат (мускатная)

Этот сорт легко узнать по характерной вытянутой форме, напоминающей грушу. Его особенности:

  • тонкая, гладкая кожура желто-оранжевого оттенка, которая легко очищается;
  • плотная, ароматная мякоть насыщенного оранжевого цвета со сладким вкусом;
  • небольшая семенная камера в нижней, округлой части плода.

Баттернат универсален, он хорош для запекания, супов, пюре и десертов. Отличается высоким содержанием каротиноидов, витаминов А и С, что делает его полезным для зрения и иммунитета.

Крупноплодная тыква

Отдельные плоды этого сорта могут достигать 50 кг и больше. Другие его особенности:

  • толстая кожура, обеспечивающая длительное хранение;
  • мягкий, сладковатый вкус, подходящий для каш, выпечки и сока;
  • высокая урожайность, что делает этот сорт популярным среди фермеров.

Крупноплодные тыквы часто заготавливают на зиму, поскольку они хорошо хранятся и остаются свежими до весны.

Волжская серая

Этот сорт легко узнать по серому или светло-зеленому цвету кожуры. Для волжской серой характерны:

  • плотная, сладкая мякоть, богатая каротином и сахарами;
  • крупные размеры и слегка приплюснутая форма. Вес плодов обычно составляет 6–10 кг;
  • способность отлично храниться до весны, не теряя вкусовых качеств.

Благодаря выраженному сладковатому вкусу волжская серая тыква подходит для детского и диетического питания.

Как выбрать и хранить тыкву

Чтобы тыква оказалась максимально полезной, важно правильно ее выбрать. Спелый плод должен быть тяжелым для своего размера — это говорит о сочной мякоти внутри. Кожура — плотная, без повреждений. Если она мягкая, значит, плод либо не дозрел, либо уже испорчен. Сухой хвостик указывает на естественное созревание.

Оптимальная температура хранения целой тыквы — +5…+12°C в темном помещении. Разрезанную тыкву лучше держать в холодильнике, завернув в пищевую пленку или поместив в контейнер.

Как включить тыкву в рацион

Тыква универсальна в кулинарии: ее можно запекать, варить, тушить, готовить из нее десерты, напитки и даже есть сырой.

Популярные блюда

  • Тыквенный суп-пюре — легкое, но питательное блюдо, богатое витаминами. Лучше есть его теплым. Можно разнообразить другими продуктами: от сыра и зелени до картофеля и бекона.
  • Смузи с тыквой — сочетание с бананом, медом и корицей делает напиток вкусным и полезным.
  • Запеченная с медом и орехами тыква благодаря естественному сладкому вкусу станет натуральным и полезным десертом.
  • Пшенная или рисовая каша с тыквой — традиционное блюдо, придающее энергии, идеально подходит для завтрака.
  • Выпечка с добавлением тыквы сделает ярче любой праздник.

Чтобы сохранить максимум витаминов, тыкву лучше готовить на пару или запекать, а вот сырой ее лучше есть с осторожностью и в небольших количествах.

Противопоказания и ограничения

Есть некоторые ограничения в употреблении:

  • болезни ЖКТ в периоды обострений: гастрит с пониженной кислотностью (поскольку тыква может еще больше снижать кислотность желудочного сока), язвы, панкреатит, желчекаменная болезнь и др.;
  • диабет: в больших количествах тыква может повышать уровень сахара в крови;
  • аллергия: встречается редко, но индивидуальная непереносимость возможна.

Включая в рацион около 200 г тыквы ежедневно, вы улучшите самочувствие, укрепите иммунитет и добавите ярких красок в осенне-зимнее меню.

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