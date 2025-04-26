Фитнес-эксперт перечислил главные правила подготовки к забегам

Обозревать Москвы 24, фитнес-эксперт и телеведущий Эдуард Каневский рассказал, на что нужно обратить внимание, начиная регулярно заниматься бегом.

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Москва становится спортивной столицей: каждый год в городе проходит множество крупных спортивных мероприятий и фестивалей, которые привлекают тысячи людей со всей страны и даже мира. И это отличная тенденция.

Особенно популярны стали марафоны и полумарафоны. В них пытаются принять участие все, в том числе и люди, которые не имеют серьезного спортивного опыта. Таким бегунам важно учесть ряд моментов, которые напрямую будут влиять не просто на результат, а на занятия в целом. Но обо всем по порядку.

Решить вопросы со здоровьем

Бег является самым естественным и доступным видом спорта для каждого. Но чтобы он не навредил здоровью, важно заниматься им регулярно. Хотя, как показывает опыт, в большинстве случаев человек, закончивший институт и устроившийся на работу, все реже не просто не бегает, а вообще занимается физическими нагрузками. Отсутствие регулярных тренировок снижает мышечную массу тела, ослабляет связочный аппарат, уменьшает выносливость сердечно-сосудистой системы. А если при этом человек страдает от гиподинамии, неправильно питается, имеет вредные привычки, то, прежде чем начать заниматься бегом, нужно радикально поменять образ жизни.

Существуют болезни, при которых бегать категорически нельзя. К таким можно отнести:

избыток массы тела. Как правило, это ожирение высокой степени. В данном случае лишний вес будет давать колоссальную нагрузку на суставы ног, позвоночник и сердце, а также на ранее полученные травмы со стороны опорно-двигательного аппарата, особенно если это проблемы с коленными суставами;

повышенное артериальное давление. Как правило, при таком диагнозе врачи вообще запрещают интенсивные нагрузки;

варикозная болезнь. Частая проблема у прекрасной половины человечества. Насколько возможно бегать при варикозе, вопрос непростой. Этот момент зависит от течения болезни, а также наличия специального компрессионного белья, которое назначает врач;

бронхиальная астма. Заболевание, которое дает серьезные ограничения к интенсивной аэробной нагрузке.

Другими словами, если вы понимаете, что у вас есть те или иные проблемы со здоровьем, сначала нужно заняться их решением, а только потом думать о беге и марафонах.

Купить экипировку

Если же у вас нет ограничений по здоровью, но и нет опыта тренировок, важно максимально дотошно подойти ко всем этапам подготовки к беговым соревнованиям. И начать нужно с экипировки. Особенно кроссовок.

Выбор обуви складывается из нескольких пунктов. Во-первых, покрытие. Возможно, вы будете тренироваться на стадионе или на беговой дороже в фитнес-клубе. Но так как все марафоны проходят на асфальтированных дорожках, то нужно привыкать именно к ним.

Во-вторых, определиться с дистанцией, ведь именно от нее будет зависеть выбор обуви. Так, различают полумарафонки и марафонки – и это разная обувь. Я рекомендую обратиться в так называемые лаборатории бега, где подобрать кроссовки помогает не только консультант магазина, но и врач-ортопед, основываясь на результатах обследования ваших стоп.

Обувь должна подходить идеально, поскольку это будет влиять не только на комфорт, но и на технику бега: а значит, на скорость и легкость прохождения дистанции. Помните, хорошие кроссовки не могут быть дешевыми. Как правило, модели, отвечающие всем потребительским свойствам, стоят не менее десяти тысяч рублей.

Выбор остальной экипировки связан с погодой, при которой проводятся соревнования. Как правило, все старты начинаются в теплое время года, поэтому большинство людей надевают соответствующую одежду, предназначенную именно для бега на длинные дистанции. Подобрать экипировку можно в том же магазине, где покупаются специальные кроссовки.

Усвоить технику и методику

Но главной составляющей успеха в прохождении дистанции является правильно поставленная техника бега, дыхания, а также правильно подобранное питание и напитки. Важно выстроить режим тренировок, чтобы постепенно входить в нужную нагрузку. Здесь я рекомендую обратиться к профессиональному тренеру, который поставит технику и расскажет о нюансах прохождения дистанции.

Важно понимать, что фактором определяющим результат, будет дисциплина. Тренировки должны проходить регулярно и методично, важно следить за питанием, режимом восстановления, а также отказаться от вредных привычек. Если у вас нет возможности работать с тренером персонально, то начните заниматься в группах, где тренировки направлены на подготовку к прохождению конкретной дистанции.