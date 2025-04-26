Что нужно для крепкого иммунитета

Иммунолог Самофалова призвала волгоградцев больше смеяться и прививаться
Главный внештатный специалист, детский аллерголог-иммунолог облздрава Татьяна Самофалова рассказала, что является залогом крепкого иммунитета.
По словам специалиста, избегать болезней на протяжении всей жизни поможет здоровый образ жизни: полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая активность с учетом возраста и состояния человека.
Питание должно быть разнообразным с достаточным количеством белков, жиров, минералов, витаминов.
«Позитивный жизненный настрой, закаливание, смех, приятное и доброжелательное окружение», – также в списке вещей, которые помогут забыть о болезнях.
Врач добавила, что иммунитет ребенка формируется, когда он находится у мамы в животике, поэтому даже на этой стадии родители отвечают за то, насколько ребенок будет защищен от недугов.
Иммунизация помогает сформировать иммунный ответ не только против конкретной инфекции, но и активизировать все звенья иммунитета.
«Вакцинация помогает укрепить иммунитет, обучая организм бороться с опасными инфекциями, не вызывая при этом тяжелых последствий, – подытожила медик. – Вакцинация помогает клеткам иммунной системы “обучаться” отвечать на воздействия инфекционных агентов окружающей среды».