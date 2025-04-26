Что нужно для крепкого иммунитета

Главный внештатный специалист, детский аллерголог-иммунолог облздрава Татьяна Самофалова рассказала, что является залогом крепкого иммунитета.

По словам специалиста, избегать болезней на протяжении всей жизни поможет здоровый образ жизни: полноценный сон, прогулки на свежем воздухе, регулярная физическая активность с учетом возраста и состояния человека.

Питание должно быть разнообразным с достаточным количеством белков, жиров, минералов, витаминов.

«Позитивный жизненный настрой, закаливание, смех, приятное и доброжелательное окружение», – также в списке вещей, которые помогут забыть о болезнях.

Врач добавила, что иммунитет ребенка формируется, когда он находится у мамы в животике, поэтому даже на этой стадии родители отвечают за то, насколько ребенок будет защищен от недугов.

Иммунизация помогает сформировать иммунный ответ не только против конкретной инфекции, но и активизировать все звенья иммунитета.