Перечислены полезные для здоровья сочетания продуктов

Существуют комбинации продуктов, которые делают блюдо ещё питательнее. Гастроэнтеролог Уилл Булсевич, доктор медицины, рассказал о своих любимых сочетаниях в еде.

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Помидоры с оливковым маслом. В помидорах содержится ликопен, который защищает от болезней сердца и снижает уровень окислительного стресса. За счёт жира из оливкового масла вы сможете усвоить в итоге больше ликопена.

Куркума с чёрным перцем. Куркума обладает противовоспалительным эффектом, но для её усвоения нужен пиперин в чёрном перце.

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Шпинат с цитрусовыми. В шпинате много железа, но его тяжело усвоить без витамина С.

Чеснок с мёдом. В чесноке содержится аллицин, однако он очень быстро распадается. Если вы добавите к нему хороший сырой мёд, то сохраните аллицин, укрепите иммунитет и здоровье кишечника.

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