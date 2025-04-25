Почему не стоит отказываться от зубной пасты, несмотря на тенденции

Для поддержания здоровья зубов необходима фторосодержащая паста. Об этом сообщает РБК Тренды.

В сети распространилось мнение, будто паста не настолько эффективна, как принято считать. Однако стоматологи напомнили, что фторид в составе продукта укрепляет эмаль, обогащает её минералами и мешает бактериям вырабатывать вредные кислоты.

В список ингредиентов входят и другие полезные вещества, например, диоксид кремния (абразив для удаления налёта), лаурилсульфат натрия (антибактериальное средство), фосфаты кальция (для реминерализации зубов) и ксилит (повышает защитные свойства слюны). Все эти компоненты доказали безопасность и эффективность в борьбе с кариесом и другими заболеваниями.