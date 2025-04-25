Стоматологи объяснили, почему не стоит отказываться от зубной пасты, несмотря на тенденции

Клопс.Ru

Для поддержания здоровья зубов необходима фторосодержащая паста. Об этом сообщает РБК Тренды.

Почему не стоит отказываться от зубной пасты, несмотря на тенденции
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В сети распространилось мнение, будто паста не настолько эффективна, как принято считать. Однако стоматологи напомнили, что фторид в составе продукта укрепляет эмаль, обогащает её минералами и мешает бактериям вырабатывать вредные кислоты.

В список ингредиентов входят и другие полезные вещества, например, диоксид кремния (абразив для удаления налёта), лаурилсульфат натрия (антибактериальное средство), фосфаты кальция (для реминерализации зубов) и ксилит (повышает защитные свойства слюны). Все эти компоненты доказали безопасность и эффективность в борьбе с кариесом и другими заболеваниями.

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