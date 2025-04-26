В Дании определили оптимальную норму потребления мяса в неделю

Потреблять в сутки не более 100-120 граммов мяса рекомендуют специалисты Гарвардской школы общественного здравоохранения. Свой рацион предлагают сотрудники Технического университета Дании: оптимальное количество мяса в неделю - не более 255 граммов. Для сравнения, средний житель США и Европы потребляет в 6-10 раз больше.

При этом ученые настаивают, что мясо нельзя полноценно заменить никакими другими продуктами. Почему? Необходимые организму вещества в других продуктах хуже усваиваются. Мясо наиболее полноценный источник белка, содержащий все необходимые аминокислоты, которые организм не может синтезировать самостоятельно.

Кроме того, мясо богато витамином B12, необходимым для работы нервной системы и образования эритроцитов, железом, которое помогает крови транспортировать кислород, а также цинком, важным для иммунной системы. А еще мясо содержит омега-3 жирные кислоты, поддерживающие здоровье сердца и сосудов. Животные белки являются строительным материалом для всех тканей организма - мышц, кожи, органов, гормонов и ферментов. Исключая мясо из рациона без веских медицинских причин, вы лишаете организм важнейших "строительных материалов". Об этом ученые пишут в издании Nature Food.

Конкретизируя рацион, предлагается красное мясо употреблять не более 1-2 порций (в одной примерно 120 г) в неделю, а белое мясо (курица, индейка, крольчатина) до 2-4 раз в неделю, по 70-120 г за раз. А колбасы, сосиски, бекон лучше ограничить до минимума, так как в них много соли, насыщенных жиров и консервантов.