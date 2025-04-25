Не только фастфуд: чего нужно избегать, если вы пытаетесь похудеть
При снижении веса многие сосредотачиваются на сокращении калорий. Однако важно обращать внимание и на то, что вы едите и пьёте.
Вот какие напитки и продукты затрудняют снижение веса.
Сладкие напитки. К ним относятся газировка, энергетики. Они содержат много сахара и калорий.
Фастфуд. Картофель фри, бургеры, жареная курица содержат много калорий, жира и соли. Также в них мало питательных веществ и они дают организму энергию и чувство сытости. Часто после употребления фастфуда поэтому остаётся чувство голода.
Конфеты. В них много сахара, калорий, рафинированной муки и жира. При этом они не дают организму питательные вещества.
Жареные блюда. Речь идёт о чипсах, куриных наггетсах, картофеле фри. Они связаны с более высокими показателями набора веса и ожирения.
Выпечка. Печенье, пирожные, сладкие хлебцы богаты калориями, жиром, сахаром. Ещё в них обычно много фруктозы, которая снижает чувство сытости и может усиливать голод.
Белый хлеб и белые макароны. Употребление таких продуктов способствует набору веса. Всё потому, что делают их из рафинированной муки.
Белый рис. Он имеет высокий гликемический индекс, то есть быстро повышает уровень сахара в крови. Подобные продукты могут повысить вероятность развития ожирения и диабета 2 типа.
Мороженое. Оно содержит много жира и сахара. Клетчатки в нём нет, но есть немного белка.
Пицца. Часто её делают на основе белой муки. К пицце добавляют обычно сыр, в котором много жиров, а также томатный соус, который богат добавленным сахаром. В пепперони или колбасе для пиццы много насыщенных жиров.
Переработанное мясо. Оно включает вяленую говядину, пепперони и мясо для обеда.
Некоторые фруктовые соки. В покупных соках может быть очень мало фруктов или же много сахара. Кроме того, сок в отличие от цельных фруктов не содержит клетчатку, то есть плохо насыщает.
Калорийный кофе. В таких напитках много сахара, жира и калорий.
Алкогольные напитки. Большинство таких напитков содержат множество калорий и углеводов.
Продукты с высоким содержанием добавленного сахара. К ним относятся хлопья для завтрака, ароматизированный йогурт и купленная в магазине гранола. Они содержат мало клетчатки и белка, поэтому не насыщают.
Засахаренные фрукты или сухофрукты. Они содержат много фруктозы, которая не насыщает. Лучше выбирайте свежие фрукты.
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