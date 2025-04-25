Cколько белка нужно потреблять, чтобы нарастить мышечную массу

Потребности в белке зависят от многих факторов: от ваших целей в отношении здоровья, уровня активности, веса и возраста. Диетолог Лорен Панофф назвала оптимальное количество белка для набора мышечной массы.

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Стандартная ежедневная рекомендованная норма белка для здорового взрослого человека равна 0,8 г на кг массы тела. Эта цифра ориентирована на обычного человека без серьёзных спортивных нагрузок. Вместе с тем современные научные исследования утверждают, что данная норма недостаточно эффективна для поддержания организма при значительных физических нагрузках и строгих диетах.

Тем, кто активно занимается физическими упражнениями и хочет нарастить мышцы, эксперты советуют повысить суточную норму белка до 1,2–2 г на кг веса. Лорен Панофф отметила, что подростки, пожилые люди и спортсмены нуждаются в большем количестве белка для поддержания мышечного роста и предотвращения потери мышечной массы, связанной с возрастом.

Диетолог предупредила, что чрезмерное потребление белка может негативно сказываться на здоровье. Высокие дозы приводят к дополнительной нагрузке на почки, обезвоживанию, проблемам с кишечником и повышению риска сердечно-сосудистых заболеваний. На переизбыток белка в организме могут указывать усталость, неприятный запах изо рта, нарушение пищеварения и появление лишнего веса.