Людям с аллергией не желательно есть помидоры, заявила диетолог-терапевт Ольга Лушникова.

В разговоре с NEWS.ru она отметила, что аллергические реакции на овощ могут проявиться в виде крапивницы, кожного зуда и слезотечения.

«Томаты содержат много органических кислот, которые у людей с гастритом, язвенной болезнью желудка и двенадцатиперстной кишки могут вызвать дискомфорт, изжогу, неприятные ощущения в желудке и привести к обострению заболевания», — объяснила врач.

Также, по её словам, не стоит увлекаться помидорами людям с мочекаменной болезнью, поскольку щавелевая кислота и витамин С в их составе могут усугубить течение заболевания.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с «Радио 1» высказалась о вреде недостаточно обработанных продуктов.