Фитнес-тренер назвал способ начать бегать и не бросить это занятие

Фитнес-тренер Евгений Мосалев назвал способ, который поможет начать заниматься бегом и не бросить это занятие. Об этом сообщает Pravda.ru.

По мнению специалиста, нужно соблюсти три условия.

«Во-первых, важно понять, почему именно бег привлекает вас. Это поможет сформулировать внутреннюю мотивацию и станет мощным стимулом для продолжения занятий», — заявил Мосалев.

Вторым условием специалист назвал необходимость найти единомышленников.

«Участие в группе с тренером — отличный вариант. В таких компаниях обычно есть тренеры, которые организуют тренировки, следят за правильностью выполнения упражнений и безопасностью», — добавил Мосалев.

В-третьих, тренер рекомендовал найти подходящие условия для тренировок.

«Если вы предпочитаете заниматься самостоятельно, важно выбрать подходящее покрытие. Специализированные покрытия на стадионах гораздо комфортнее и безопаснее для суставов, мышц и связок, чем асфальт или бетон», — заявил Мосалев.

Ранее Мосалев назвал одно из самых сложных упражнений с собственным весом. По словам тренера, таким упражнением является берпи.