Как просто и быстро улучшить состояние зубов

Последние исследования демонстрируют, что состояние полости рта тесно связано с нашим общим здоровьем. И вот несколько способов его улучшить.

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Не чистите зубы слишком сильно. Многие склонны чересчур сильно надавливать на зубы и дёсны при чистке. Однако такое давление со временем медленно повреждает и зубы, и дёсны, говорит доктор Жозефина Хиршфельд, специалист по здоровью дёсен и восстановительной стоматологии. Во многих электрических щётках есть датчики давления, а если вы предпочитаете обычные, то используйте цифровые кухонные весы. Прижмите щётку к весам, чтобы измерить давление. 80 г - это хорошо, а более 100 г - повод для беспокойства.

Выберите правильную зубную пасту. Отбеливающие зубные пасты часто содержат абразивные частицы, которые стирают пятна, отмечает доктор Мэтт Хопкрафт, доцент Мельбурнской стоматологической школы в Австралии. При этом подобные пасты стирают и части самого зуба. Если вы всё же хотите сделать зубы белее, то пользуйтесь отбеливающими пастами лишь короткое время, а для долгосрочного периода выбирайте пасту, предназначенную для нормальных или чувствительных зубов.

Жуйте жвачку. Согласно одному обзору исследований, это даёт небольшое, но существенное снижение показателей зубного налёта. Европейское агентство по безопасности пищевых продуктов одобрило вариант жвачек без сахара как способ профилактики кариеса. Жевательная резинка помогает стимулировать выделение слюны и реминерализовать зубы после приёма пищи.

Изменяйте тип бактерий во рту. Процесс пищеварения начинается именно во рту. Если вы едите сахар довольно часто, то тип бактерий во рту начинает меняться. Некоторые из таких бактерий любят сахар и вырабатывают кислоту как побочный продукт его переваривания. В результате она начинает растворять минералы.

Избегайте скрытого сахара. Все научные данные показывают, что если вы будете потреблять шесть чайных ложек сахара в сутки, то сможете снизить вероятность развития кариеса. Причём большая часть сахара в рационе приходится обычно не на сладости, а на то, что добавляется в другую еду, чтобы сделать её вкуснее либо менее скоропортящейся.

Думайте о чистке как о более целостной привычке. Две минуты утром, две вечером на чистку и минута на пользование зубной нитью. Это всего пять минут в день, но они гарантируют хорошее здоровье полости рта и минимальное количество заболеваний, связанных с ней.

Изучите собственный стиль чистки зубов. Существуют приложения, которые показывают правильную технику чистки зубов. Если это возможно, вы можете попросить стоматолога тоже показать, как лучше всего вам чистить зубы.

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Используйте правильную зубную нить. Качественная чистка при помощи зубной нити может предотвратить накопление зубного налёта. Это также защищает от заболеваний дёсен и кариеса зубов.

Сплёвывайте, но не полощите после чистки. Если вы сразу после чистки зубов ополаскиваете рот, то вы просто смываете весь фторид из зубной пасты. Вам нужно нанести на щётку количество зубной пасты размером с горошину, затем почистить зубы и выплюнуть излишки.

Купите электрическую зубную щётку. Один недавний обзор продемонстрировал, что такие щётки значительно лучше удаляют зубной налёт по сравнению с обычными.

Подумайте дважды, прежде чем использовать ополаскиватель для полости рта. Один эксперимент на мышах, описанный в журнале Nature, показал, что длительное использование антибактериального ополаскивателя для рта связано с повышенным риском возникновения системного заболевания. В ходе другого исследования отмечалось, что ежедневное использование ополаскивателя для рта нужно хорошо обдумать. Всё потому, что это может увеличить риск появления бактерий, связанных с заболеваниями дёсен и раком пищевода. К тому же в долгосрочной перспективе ополаскиватель вряд ли принесёт большую пользу.

Перестаньте перекусывать. Если вы съедите что-нибудь сладкое и подождёте 20 минут или час перед следующим перекусом, то будете иметь дело с повышенным уровнем кислотности во рту в течение всего дня. Если же вы в целом перекусываете в течение дня, то одной из лучших инвестиций станет покупка с водой, которую можно носить с собой. Она хотя бы будет смывать часть кислоты и сахара, а не оставлять их на зубах.

Не чистите зубы сразу после еды. Это может повредить зубы. Стоматологи рекомендуют подождать 20 минут, прежде чем приступать к чистке.

Не чистите зубы слишком часто или слишком долго. Это может привести к тому, что вы будете просто отскребать щёткой поверхность зубов.

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