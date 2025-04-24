Сколько можно слушать музыку в наушниках без вреда для здоровья

В современном мире наушники стали буквально спасительным гаджетом для меломанов. Да и для тех, кто привык слушать аудиолекции и художественную литературу по пути на работу или учебу в общественном транспорте. Молодые мамы тоже не остают. Чтобы не разбудить малыша, они часто включают любимые песни во время уборки и других бытовых дел. При этом на упаковках с наушниками обычно не пишут, насколько они могут навредить слуху.

Врач-отоларинголог Наталья Козлова в беседе с WomanHit озучила строгие ограничения. Они касаются не только времени прослушивания музыки, но и ее громкости. Лучше запомнить эти цифры, чтобы после не ощутить на себе негативные последствия вроде бы невинной привычки.

15 минут или 8 часов?

«Регулярное использование наушников без соблюдения правил может привести к снижению слуха и глухоте. Небезопасным считается звук громкостью выше 85 децибел в течение 8 часов или 100 децибел в течение 15 минут», — предупреждает медик. Как бы ни хотелось включить популярный хит на полную мощь, придется привыкнуть к более тихому звучанию. Во имя собственного здоровья.

Врач поясняет, что оптимальна для безопасного прослушивания такая громкость, на которой вы различаете мелодию и слова. Если при этом вы улавливаете ухом и «помехи» снаружи в виде чужих разговоров или шума автомобилей, значит вы выбрали не слишком качественную модель наушников. Придется приобрести вариант с функцией шумоподавления, и тогда точно останетесь один на один со своим плейлистом.

Какие наушники самые безопасные

К слову, самыми кофмортными в плане воздействия на слух эксперты считают внешние наушники. В отличие от модных и компактных наушников-вкладышей, они почти не травмируют барабанную перепонку. Кроме того, важно каждый час делать небольшой перерыв в прослушивании. Даже в тренажерном зале лучше периодически снимать гаджет или выключать музыку, чтобы уши могли отдохнуть от громких звуков.