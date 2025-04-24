Диетолог объяснил, почему завтрак должен быть «королевским»

Завтрак часто называют самым важным приёмом пищи за день, и этому есть веские причины. Врач-диетолог Алена Капустина объяснила в беседе с ИА RuNews24.ru, почему именно утренний приём пищи должен быть «королевским» по калорийности и как это влияет на здоровье и самочувствие.

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Как отметила собеседница издания, после ночного сна организм находится в состоянии голодания, и ему необходима энергия для запуска всех жизненно важных процессов.

«Калорийный завтрак помогает восполнить запасы гликогена в печени и мышцах, что обеспечивает стабильный уровень сахара в крови и предотвращает чувство слабости и усталости», — отметила врач-диетолог.

Кроме того, полноценный завтрак способствует улучшению обмена веществ. Так, исследования показывают, что люди, которые едят сытно утром, лучше контролируют свой аппетит в течение дня и реже переедают на обед или ужин.

«Это помогает поддерживать здоровый вес и снижает риск развития метаболических заболеваний. Кроме того, калорийный завтрак положительно влияет на когнитивные функции — концентрацию внимания, память и работоспособность. Особенно это важно для детей и подростков, а также для тех, кто ведёт активный образ жизни или занимается умственным трудом», — подчеркнула Алена Капустина.

Врач-диетолог посоветовала включать в утренний рацион белки (яйца, творог), сложные углеводы (цельнозерновой хлеб, овсянка), полезные жиры (орехи, авокадо) и свежие овощи или фрукты. Такой сбалансированный завтрак обеспечит организм всеми необходимыми питательными веществами и энергией на несколько часов.