Названы лучшие упражнения для жиросжигающей тренировки

Фитнес-эксперт Ирина Ротач назвала лучшие упражнения для жиросжигающей тренировки. Ее слова приводит Men Today.

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Тренер рекомендовала выполнять выпады с прыжками, прыжки с касанием стоп, скручивания с касанием стоп, планку с приведением коленей, а также упражнение скалолаз. Для последнего нужно встать в упор лежа на прямых руках, выпрямить тело и поднять таз, после чего поочередно поднимать правое и левое колено к груди.

Ротач добавила, что для подтянутого тела нужно правильно питаться. По ее мнению, главное — соблюдать баланс КБЖУ (общего калоража и соотношения белков, жиров и углеводов).

Ранее фитнес-тренер Аманда Капритто назвала лучшие упражнения для активации мышц пресса. Эксперт рекомендовала выполнять скручивания с опусканием ноги, обратные скручивания, скручивания с задержкой, велосипед, звезду, опускание прямых ног, русские скручивания, касание стоп, а также скручивания «лягушка».