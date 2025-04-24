Почему миллионер-биохакер начал ускоренно стареть

Бизнесмен Брайан Джонсон раскрыл опасные побочные эффекты эксперимента по омоложению. 47-летний миллионер много лет пытался «взломать» программу старения организма. У мужчины был чётко выверенный режим питания, тренировок и приёма витаминов. Благодаря этому у Джонсона якобы было сердце 28-летнего, но, увы, как пишет KP.RU, это оказалось заблуждением.

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Мужчина перестал принимать лекарство рапамицин после того, как снялся в документальном фильме Netflix о себе под названием «Не умирай: человек, который хочет жить вечно». Прежде опыты с веществом проводились только на грызунах — результат показал, что оно улучшает биологические функции. Однако в случае с Джонсоном лекарство дало жуткие побочные эффекты — замедленное заживление ран, язвы во рту, высокий уровень холестерина, скачки сахара, повышенный пульс и так далее.

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Окончательным решением отказаться от такого «омоложение» стало последнее исследование Йельского университета. Ученые пришли к выводу, что вещество ускоряет старение.

Один из ведущих российских учёных-биогеронтологов, член-корреспондент РАН Алексей Москалёв, в беседе с изданием подтвердил, что опыты проводились только на животных. Некоторые исследователи считают, что в будущем вещество удастся модернизировать, однако на данном этапе принимать его небезопасно. А проверенными способами омоложения по сей день считаются: сон не менее 7,5 часов, сбалансированное питание и минимум стресса.

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