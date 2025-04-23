Чем полезна календула для здоровья

По ВЦИОМ, каждый третий россиянин в течение жизни совмещает официальную медицину с народной, в частности с фитотерапией — лечением травами. В этом нет ничего плохого, если действовать исключительно с разрешения лечащего врача и вместе с тем самостоятельно разбираться во всех растениях, которые используются для отваров или настоев. «Ленты.ру» рассказывает об одном из них — календуле: лечебных свойствах растения, противопоказаниях, побочных эффектах и способах применения.

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Что такое календула

Календула — это род цветковых растений семейства астровых, широко известный своими лечебными свойствами. Чаще всего, когда мы говорим «календула», подразумевается календула лекарственная (Calendula officinalis) — именно она используется в медицине и косметологии и именно ее в народе называют ноготками. В целом же ученые зафиксировали около 20 видов этого растения.

Календула лекарственная родом из Южной Европы и Малой Азии, но в настоящее время она культивируется повсеместно — во многих странах мира с умеренным климатом. Дикоросы, как правило, можно встретить на открытых солнечных местах, огородах, в садах, у дорог и на полях. Но чаще календулу выращивают специально — как декоративное и лекарственное растение.

Календула обычно цветет с июня по сентябрь. Хотя порой цветение может продолжаться до поздней осени — если климат позволяет. Так, в теплых регионах она может цвести вплоть до ноября.

Ботаническое описание

Как выглядит календула?

Корень. Мясистый и крепкий, может быть разветвленным.

Стебель. Прямостоячий, опушенный, высотой от 30 до 75 сантиметров.

Листья. Чередующиеся, простые, очередные. Нижние листья имеют черешки, овальные или ланцетные (с продолговатым основанием и заостренной верхушкой), с мелкими зубчиками по краю. Верхние листья сидячие, более узкие и длиной до 12 сантиметров.

Цветки. Соцветия представляют собой корзинки диаметром четыре-семь сантиметров. Цветки оранжевые или желтые, однорядные язычковые (язычковые цветки имеют обычно пять тычинок и один пестик).

Плоды. Плод — семянка, маленькая, буро-коричневая с хохолком из волосков. Семена имеют форму овала и длину около 5 миллиметров. Плод созревает в конце лета или начале осени.

История использования календулы

История использования календулы лекарственной насчитывает несколько тысячелетий — она широко применялась в различных цивилизациях по всему миру. Например, Египте как средство для ухода за кожей и для лечения воспалений — там ее считали символом вечной жизни. В Древней Греции и Древнем Риме (кстати, ожогов, кожных заболеваний и воспалений. Кроме того, древнегреческий врач Диоскорид описывал ее как средство для лечения печени и облегчения болей.

В Средневековье календулу суп, кашу и пудинги. А еще считалось, что календула обладает магическими свойствами, потому иногда ее применяли в различных ритуалах.

В наши дни растение активно используется в фитотерапии, а средства на основе календулы (для наружного применения) — в косметологии.

Химический состав календулы

Флавоноиды (например, кемпферол, кверцетин) — обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами; Каротиноиды (в основном ликопин и бета-каротин) — обеспечивают антиоксидантную активность; Эфирные масла — имеют антисептические и ранозаживляющие свойства; Смолы — тоже способствуют заживлению ран и воспалений; Полисахариды — оказывают увлажняющее действие; Органические кислоты (например, яблочная и хлорогеновая кислоты) — помогают в борьбе с микробами.

Все эти вещества обуславливают лечебные свойства календулы, описанные ниже.

Лечебные свойства календулы

Борется с воспалениями

Чем полезна календула? — в первую очередь она экземе, акне и других болезнях.

Противостоит инфекциям

Благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам календула способна бороться с инфекциями. Она используется для лечения ран, порезов, ожогов и других повреждений кожи, помогая предотвратить их инфицирование.

Заживляет раны

Календула способствует регенерации тканей и ускоряет процесс заживления ран, бытовых и солнечных ожогов и других кожных повреждений.

Предотвращает преждевременное старение кожи

Содержащиеся в календуле флавоноиды и каротиноиды обладают антиоксидантной активностью, что помогает нейтрализовать свободные радикалы и предотвращать преждевременное старение кожи. Это свойство делает календулу полезной в косметологии.

Обезболивает

Календула обладает легким обезболивающим эффектом, что делает ее полезной при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки и для облегчения болей при воспалениях кожи.

Успокаивает

Настои и отвары календулы стресс. Кроме того, они могут помочь при бессоннице и психоэмоциональных расстройствах.

Улучшает кровообращение

Календула способствует улучшению кровообращения и обладает легким сосудорасширяющим эффектом (правда, доказано это пока только на животных). Это свойство полезно при лечении варикозного расширения вен и других сосудистых заболеваний.

Помогает при заболеваниях глаз

Настои календулы применяются для промывания глаз при конъюнктивите и других воспалениях, так как она обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.

Имеет желчегонное и очищающее действие

Календула способствует улучшению работы печени и желчного пузыря, стимулирует выделение желчи.

Противопоказания

Несмотря на все полезные свойства календулы, у этого растения есть противопоказания и побочные эффекты, о которых следует помнить.

Важно! Перед использованием календулы для лечения или в косметических целях рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства.

Аллергия на растения семейства астровых

Календула относится к астровым, и у людей, чувствительных к компонентам растений этого семейства (например, ромашку, мать-и-мачеху), она может вызвать аллергическую реакцию. Симптомы могут включать сыпь, зуд, отеки или другие проявления аллергии.

Беременность и лактация

беременности, так как она может стимулировать маточные сокращения, что может привести к выкидышу. В дальнейшем ее применение должно быть согласовано с врачом. Женщинам, кормящим грудью, тоже лучше избегать использования календулы в виде настоев или отваров, поскольку она может оказывать влияние на количество и состав молока.

Низкое артериальное давление

Как правило календула оказывает сосудорасширяющее действие, что может привести к снижению давления. Людям с гипотонией (низким давлением) следует осторожно применять средства с календулой.

Возраст до 12 лет

Детям младше 12 лет не рекомендуется принимать препараты и настои на основе календулы без консультации с врачом, так как может быть риск аллергических реакций или других побочных эффектов.

Период обострения хронических заболеваний ЖКТ

В периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язва желудка, использование календулы тоже следует ограничить, так как она может усилить раздражение слизистых оболочек.

Побочные эффекты

Аллергические реакции. Симптомы аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отеки, одышку или затрудненное дыхание (в редких случаях). Раздражение кожи. При наружном применении в больших количествах календула может вызвать раздражение кожи, покраснение или ожоги. Это особенно вероятно, если на коже уже есть повреждения или язвы. Головная боль и головокружение. Это возможно при применении внутрь в больших дозах или в виде настоев. Желудочно-кишечные расстройства. Некоторые люди могут испытывать расстройства пищеварения, особенно при приеме календулы в больших дозах длительное время.

Способы применения календулы в народной медицине

Отвар календулы

Приготовление. Залить 1-2 чайные ложки сухих цветков календулы стаканом кипятка. Настоять 10-15 минут, затем процедить.

Внутреннее применение. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы), а также при нервных расстройствах и бессоннице.

Наружное применение. Используется для полоскания при заболеваниях горла и слизистой оболочки полости рта, а также для промывания глаз при конъюнктивите.

Мазь с календулой

Приготовление. Мазь можно приготовить на основе растительного масла или вазелина с добавлением экстракта календулы. Она обладает ранозаживляющим, антисептическим и противовоспалительным действием.

Применение. Такое средство с календулой эффективно помогает при порезах, ожогах, трещинах на коже, экземе, дерматите, а также для заживления ран.

Настой календулы на спирту

Приготовление. Сухие цветки календулы залить 70-процентным спиртом в соотношении 1:5. Настаивать 10-14 дней в темном месте в стеклянной емкости, затем процедить.

Применение. Используется для смазывания повреждений кожи, при дерматитах, угревой сыпи.

Масло календулы

Приготовление. Масло можно приготовить, настаивая цветки календулы в растительном масле (например, оливковом) в темном месте в течение двух-трех недель.

Применение. Масло используется для массажа, увлажнения кожи, улучшения ее состояния при экземе, сухости и трещинах. Помогает при заживлении ран и ожогов.

Чай из цветков календулы

Приготовление. Залить 1-2 чайные ложки цветков календулы кипятком и настаивать 5-10 минут.

Применение. Пить по 1-2 чашки в день для улучшения пищеварения, снятия стресса, улучшения сна или при простудах.

Мнение науки

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает ценность традиционной медицины, включая фитотерапию, как часть культурного наследия и средства для поддержания здоровья. В организации подчеркивают, что традиционные методы лечения могут быть полезными.

Однако по мнению ВОЗ, народная медицина может содержать и не проверенные методы, а значит, всегда есть риски для здоровья, особенно если травы используются без должного врачебного контроля.

Таким образом, научное сообщество не выступает категорически против фитотерапии, но отмечает: любая народная медицина может служить лишь дополнительным методом лечения — только в сочетании с научно доказанными способами терапии и под контролем квалифицированных специалистов.