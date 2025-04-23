Чем полезна календула для здоровья

Календула, или ноготки: польза и противопоказания, способы применения
По ВЦИОМ, каждый третий россиянин в течение жизни совмещает официальную медицину с народной, в частности с фитотерапией — лечением травами. В этом нет ничего плохого, если действовать исключительно с разрешения лечащего врача и вместе с тем самостоятельно разбираться во всех растениях, которые используются для отваров или настоев. «Ленты.ру» рассказывает об одном из них — календуле: лечебных свойствах растения, противопоказаниях, побочных эффектах и способах применения.
Что такое календула
Календула — это род цветковых растений семейства астровых, широко известный своими лечебными свойствами. Чаще всего, когда мы говорим «календула», подразумевается календула лекарственная (Calendula officinalis) — именно она используется в медицине и косметологии и именно ее в народе называют ноготками. В целом же ученые зафиксировали около 20 видов этого растения.
Календула лекарственная родом из Южной Европы и Малой Азии, но в настоящее время она культивируется повсеместно — во многих странах мира с умеренным климатом. Дикоросы, как правило, можно встретить на открытых солнечных местах, огородах, в садах, у дорог и на полях. Но чаще календулу выращивают специально — как декоративное и лекарственное растение.
Календула обычно цветет с июня по сентябрь. Хотя порой цветение может продолжаться до поздней осени — если климат позволяет. Так, в теплых регионах она может цвести вплоть до ноября.
Ботаническое описание
Как выглядит календула?
- Корень. Мясистый и крепкий, может быть разветвленным.
- Стебель. Прямостоячий, опушенный, высотой от 30 до 75 сантиметров.
- Листья. Чередующиеся, простые, очередные. Нижние листья имеют черешки, овальные или ланцетные (с продолговатым основанием и заостренной верхушкой), с мелкими зубчиками по краю. Верхние листья сидячие, более узкие и длиной до 12 сантиметров.
- Цветки. Соцветия представляют собой корзинки диаметром четыре-семь сантиметров. Цветки оранжевые или желтые, однорядные язычковые (язычковые цветки имеют обычно пять тычинок и один пестик).
- Плоды. Плод — семянка, маленькая, буро-коричневая с хохолком из волосков. Семена имеют форму овала и длину около 5 миллиметров. Плод созревает в конце лета или начале осени.
История использования календулы
История использования календулы лекарственной насчитывает несколько тысячелетий — она широко применялась в различных цивилизациях по всему миру. Например, Египте как средство для ухода за кожей и для лечения воспалений — там ее считали символом вечной жизни. В Древней Греции и Древнем Риме (кстати, ожогов, кожных заболеваний и воспалений. Кроме того, древнегреческий врач Диоскорид описывал ее как средство для лечения печени и облегчения болей.
В Средневековье календулу суп, кашу и пудинги. А еще считалось, что календула обладает магическими свойствами, потому иногда ее применяли в различных ритуалах.
В наши дни растение активно используется в фитотерапии, а средства на основе календулы (для наружного применения) — в косметологии.
Химический состав календулы
- Флавоноиды (например, кемпферол, кверцетин) — обладают антиоксидантными и противовоспалительными свойствами;
- Каротиноиды (в основном ликопин и бета-каротин) — обеспечивают антиоксидантную активность;
- Эфирные масла — имеют антисептические и ранозаживляющие свойства;
- Смолы — тоже способствуют заживлению ран и воспалений;
- Полисахариды — оказывают увлажняющее действие;
- Органические кислоты (например, яблочная и хлорогеновая кислоты) — помогают в борьбе с микробами.
Все эти вещества обуславливают лечебные свойства календулы, описанные ниже.
Лечебные свойства календулы
Борется с воспалениями
Чем полезна календула? — в первую очередь она экземе, акне и других болезнях.
Противостоит инфекциям
Благодаря своим антисептическим и антибактериальным свойствам календула способна бороться с инфекциями. Она используется для лечения ран, порезов, ожогов и других повреждений кожи, помогая предотвратить их инфицирование.
Заживляет раны
Календула способствует регенерации тканей и ускоряет процесс заживления ран, бытовых и солнечных ожогов и других кожных повреждений.
Предотвращает преждевременное старение кожи
Содержащиеся в календуле флавоноиды и каротиноиды обладают антиоксидантной активностью, что помогает нейтрализовать свободные радикалы и предотвращать преждевременное старение кожи. Это свойство делает календулу полезной в косметологии.
Обезболивает
Календула обладает легким обезболивающим эффектом, что делает ее полезной при болезнях желудка и двенадцатиперстной кишки и для облегчения болей при воспалениях кожи.
Успокаивает
Настои и отвары календулы стресс. Кроме того, они могут помочь при бессоннице и психоэмоциональных расстройствах.
Улучшает кровообращение
Календула способствует улучшению кровообращения и обладает легким сосудорасширяющим эффектом (правда, доказано это пока только на животных). Это свойство полезно при лечении варикозного расширения вен и других сосудистых заболеваний.
Помогает при заболеваниях глаз
Настои календулы применяются для промывания глаз при конъюнктивите и других воспалениях, так как она обладает антибактериальными и противовоспалительными свойствами.
Имеет желчегонное и очищающее действие
Календула способствует улучшению работы печени и желчного пузыря, стимулирует выделение желчи.
Противопоказания
Несмотря на все полезные свойства календулы, у этого растения есть противопоказания и побочные эффекты, о которых следует помнить.
Важно! Перед использованием календулы для лечения или в косметических целях рекомендуется проконсультироваться с врачом, особенно если у вас есть хронические заболевания или вы принимаете другие лекарства.
Аллергия на растения семейства астровых
Календула относится к астровым, и у людей, чувствительных к компонентам растений этого семейства (например, ромашку, мать-и-мачеху), она может вызвать аллергическую реакцию. Симптомы могут включать сыпь, зуд, отеки или другие проявления аллергии.
Беременность и лактация
беременности, так как она может стимулировать маточные сокращения, что может привести к выкидышу. В дальнейшем ее применение должно быть согласовано с врачом. Женщинам, кормящим грудью, тоже лучше избегать использования календулы в виде настоев или отваров, поскольку она может оказывать влияние на количество и состав молока.
Низкое артериальное давление
Как правило календула оказывает сосудорасширяющее действие, что может привести к снижению давления. Людям с гипотонией (низким давлением) следует осторожно применять средства с календулой.
Возраст до 12 лет
Детям младше 12 лет не рекомендуется принимать препараты и настои на основе календулы без консультации с врачом, так как может быть риск аллергических реакций или других побочных эффектов.
Период обострения хронических заболеваний ЖКТ
В периоды обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, таких как гастрит или язва желудка, использование календулы тоже следует ограничить, так как она может усилить раздражение слизистых оболочек.
Побочные эффекты
- Аллергические реакции. Симптомы аллергии могут включать кожную сыпь, зуд, отеки, одышку или затрудненное дыхание (в редких случаях).
- Раздражение кожи. При наружном применении в больших количествах календула может вызвать раздражение кожи, покраснение или ожоги. Это особенно вероятно, если на коже уже есть повреждения или язвы.
- Головная боль и головокружение. Это возможно при применении внутрь в больших дозах или в виде настоев.
- Желудочно-кишечные расстройства. Некоторые люди могут испытывать расстройства пищеварения, особенно при приеме календулы в больших дозах длительное время.
Способы применения календулы в народной медицине
Отвар календулы
Приготовление. Залить 1-2 чайные ложки сухих цветков календулы стаканом кипятка. Настоять 10-15 минут, затем процедить.
Внутреннее применение. Помогает при заболеваниях желудочно-кишечного тракта (гастриты, язвы), а также при нервных расстройствах и бессоннице.
Наружное применение. Используется для полоскания при заболеваниях горла и слизистой оболочки полости рта, а также для промывания глаз при конъюнктивите.
Мазь с календулой
Приготовление. Мазь можно приготовить на основе растительного масла или вазелина с добавлением экстракта календулы. Она обладает ранозаживляющим, антисептическим и противовоспалительным действием.
Применение. Такое средство с календулой эффективно помогает при порезах, ожогах, трещинах на коже, экземе, дерматите, а также для заживления ран.
Настой календулы на спирту
Приготовление. Сухие цветки календулы залить 70-процентным спиртом в соотношении 1:5. Настаивать 10-14 дней в темном месте в стеклянной емкости, затем процедить.
Применение. Используется для смазывания повреждений кожи, при дерматитах, угревой сыпи.
Масло календулы
Приготовление. Масло можно приготовить, настаивая цветки календулы в растительном масле (например, оливковом) в темном месте в течение двух-трех недель.
Применение. Масло используется для массажа, увлажнения кожи, улучшения ее состояния при экземе, сухости и трещинах. Помогает при заживлении ран и ожогов.
Чай из цветков календулы
Приготовление. Залить 1-2 чайные ложки цветков календулы кипятком и настаивать 5-10 минут.
Применение. Пить по 1-2 чашки в день для улучшения пищеварения, снятия стресса, улучшения сна или при простудах.
Мнение науки
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признает ценность традиционной медицины, включая фитотерапию, как часть культурного наследия и средства для поддержания здоровья. В организации подчеркивают, что традиционные методы лечения могут быть полезными.
Однако по мнению ВОЗ, народная медицина может содержать и не проверенные методы, а значит, всегда есть риски для здоровья, особенно если травы используются без должного врачебного контроля.
Таким образом, научное сообщество не выступает категорически против фитотерапии, но отмечает: любая народная медицина может служить лишь дополнительным методом лечения — только в сочетании с научно доказанными способами терапии и под контролем квалифицированных специалистов.