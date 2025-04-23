А также объяснила, какой вред может быть от контакта с растением.

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Ожог после контакта с крапивой может вызвать боль и сильный дискомфорт. Тем не менее существует мнение, что укус этого растения полезен для здоровья. Правда ли это, выясняем с экспертом.

Полезен ли на самом деле ожог крапивой?

«Ожог крапивы представляет собой реакцию на вещество, которое попадает на кожу при прикосновении к этому растению», — Дарья Пономарёва, дерматовенеролог, косметолог.

Побеги и листья крапивы покрыты мелкими капсулами с нежными волосками — трихомами. При прикосновении волосок обламывается и содержимое капсулы попадает на кожу, вызывая раздражение, зуд и сыпь. Так крапива защищается от животных, которые хотели бы ей полакомиться.

Содержимое капсул представляет собой смесь гистамина, холина и муравьиной кислоты — веществ, которые вызывают выраженную реакцию кожи. Вряд ли такое воздействие можно назвать полезным.

Польза крапивы раскрывается при других способах применения. Например, положительный эффект растение может оказывать при употреблении его в виде отвара.

Доказано, что крапива оказывает диуретическое, или мочегонное, действие. В ряде исследований показана её эффективность при ревматизме. Гемостатические (кровоостанавливающие) свойства листьев крапивы связаны с содержанием витамина К. Кроме того, биологически активные вещества растения способствуют стимуляции кроветворения, нормализации липидного обмена, оказывают желчегонное и противовоспалительное действие, способствуют улучшению процессов регенерации.

Но важно понимать, что это не метод лечения и тем более не повод отменять назначенную врачом терапию. Перед употреблением крапивы внутрь обязательно нужно проконсультироваться со специалистом.

Ещё один вариант применения крапивы — в виде наружных средств.

Наши предки, например, использовали отвар крапивы в качестве средства для блеска волос и успокоения кожи головы при зуде и шелушении. Однако в случае блондинок и людей с окрашенными волосами растение даёт зелёный оттенок.

Какой вред может быть от ожога крапивой?

Крапива может быть особенно опасна для аллергиков и для детей. В норме в местах соприкосновения растения с кожей у любого человека появляются зуд, покраснение и характерная уртикарная (urtica — «крапива») сыпь, которые полностью проходят в течение нескольких часов. Впрочем, иногда дискомфорт может держаться до 12 часов.

Если появляется и усиливается отёк кожи и слизистых даже там, где не было воздействия с крапивой, а также отмечаются повышение температуры тела, слабость, учащение сердечного ритма, одышка, то нужно принять меры. Это опасные симптомы аллергической реакции, которые требуют приёма противоаллергических препаратов и обращения к врачу.

Как снять дискомфорт после ожога?

Избавиться от неприятных симптомов после контакта с растением можно следующими методами.

Промыть место ожога проточной холодной водой: это притупит боль, смоет остатки жидкости и частички крапивы с кожи. Аллергикам и детям до трёх лет, особенно при большой площади ожога можно дать антигистаминный препарат (доза должна соответствовать возрасту). Кожу нельзя растирать и греть, это только усилит реакцию. Не касайтесь руками лица и глаз, чтобы избежать попадания обжигающего вещества на слизистые. Тщательно вымойте руки с мылом. На кожу нанесите охлаждающий заживляющий гель, например, алоэ.