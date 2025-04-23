Какой чай поможет успокоить нервы и лучше спать

Бессонница, тревожные мысли, переутомление – кому не знакомы эти проблемы современного человека? Но есть простой и приятный способ справиться с ними – выпить чашечку чая, который помогает погрузиться в объятия Морфея. Он не только успокаивает нервы и улучшает качество сна, но и дарит приятные ароматы и расслабление перед отходом ко сну. Сооснователь сети чайных станций бренда TAPIERA Анастасия Махонина рассказала о том, какие чаи лучше всего помогают заснуть и как их правильно заваривать.

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«Чай для сна – это не только напиток, а целый ритуал, который помогает отключиться от дневных забот и настроиться на спокойный сон. Специальные натуральные добавки способствуют расслаблению организма и делают сон полноценным. Среди них можно отметить мяту, ромашку, мелиссу и лаванду», – комментирует Анастасия Махонина.

Чаи для сладкого сна

Существует много видов чая, которые помогают успокоиться и улучшить сон. Они содержат разные компоненты, которые обладают седативным эффектом и способствуют расслаблению.

Ромашковый

Ромашка – классическое средство для успокоения нервной системы. Чай из ромашки обладает легким седативным и противовоспалительным эффектом, помогает успокоить нервы и улучшить сон. Лучше принимать его теплым незадолго до сна.

Традиционный вечерний напиток обладает успокаивающим действием. Кроме того, ромашка содержит вещество апигенин. Оно оказывает действие, сходное со снотворными препаратами, но более мягко, и не вызывает привыкания. По словам Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Оренбургской области, для снотворного эффекта достаточно выпивать перед сном 270 мл ромашкового чая (чуть больше стакана).

Мятный

Мята – еще одно популярное средство для успокоения. Чай из мяты помогает устранить тошноту, головокружение, улучшает пищеварение и способствует расслаблению перед сном. Такой чай можно пить не только горячим, но и охлажденным со льдом. Это идеальный напиток для жарких дней, особенно если добавить в него дольку лимона или лайма.

Мелиссовый

Мелисса – растение с приятным лимонным ароматом, которое обладает седативным и успокаивающим эффектом. Чай из мелиссы успокаивает нервы, улучшает сон, устраняет беспокойство и тревогу.

Лавандовый

Лаванда – растение с успокаивающим ароматом, которое используется для борьбы с бессонницей и тревогой. Чай из лаванды помогает успокоить нервы, сделать сон полноценным, избавляет от стресса.

С валерианой

Валериана – растение с седативным и успокаивающим эффектом. Такой чай расслабляет, улучшает сон, избавляет от страхов.

Зеленый

Он содержит теанин, аминокислоту, которая обладает седативным действием и способствует расслаблению. Он помогает успокоить нервы и повышает качество сна.

Имбирный

Имбирь обладает успокаивающим и противовоспалительным эффектом. Чай из имбиря не только расслабляет, но и стимулирует иммунитет. В сочетании с лимоном и медом – прекрасное средство от простуды.

Как правильно заваривать и употреблять чай для сна?

Чтобы чай для сна принес максимальную пользу, нужно правильно его заваривать и употреблять:

Для начала следует выбрать чай, который нравится по вкусу и аромату. Не стоит бояться экспериментировать с разными видами чая и находить свои любимые комбинации.

Заваривают чай в теплой воде (70-80 градусов) в течение 5-10 минут. Не нужно настаивать его слишком долго, иначе напиток может стать горьким.

В чай для сна рекомендуется добавить мед, лимон, имбирь, корицу, свежие фрукты и ягоды, и другие ингредиенты, которые нравятся.

Лучше всего пить чай за 30-60 минут до отхода ко сну.

Чтобы такой напиток принес максимальную пользу, нужно пить его регулярно.

Для расслабления можно принять теплый душ или ванну перед сном, почитать книгу, послушать спокойную музыку.

Чай для сна – это простой и приятный способ успокоить нервы и улучшить сон. Он не только помогает справиться с бессонницей, но и дарит приятные ароматы и расслабление перед отходом ко сну.

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