Назван природный источник витамина С

Снижение умственной и физической работоспособности может быть первым признаком нехватки витамина С. Длительный дефицит этого важного элемента приводит к серьезным последствиям: воспалению волосяных фолликулов, ломкости волос, кровоточивости десен и даже цинге — заболеванию, вызванному хроническим недостатком витамина в организме.

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По словам Руфии Алиевой, генерального директора фармацевтического завода «Здоровье Health», восполнять уровень витамина С лучше не синтетическими добавками, а натуральными средствами.

«Лучший природный источник — шиповник: в 100 граммах содержится 426 мг витамина С, что в два раза больше, чем в черной смородине, и в 50 раз выше, чем в лимоне», — отметила эксперт.

Шиповник не только восстанавливает кожу, волосы и десны, но и укрепляет иммунитет, борется с инфекциями, богат антиоксидантами, защищает клетки от повреждений, замедляет старение и поддерживает здоровье сердца.

Как правильно заваривать шиповник?

1-2 столовые ложки плодов залить 250 мл воды (60-80°C) и настаивать 6-12 часов. Кипяток разрушает витамин С, поэтому важно не использовать слишком горячую воду.

Рекомендации по приему:

Напиток из шиповника надо принимать 2 недели, после сделать недельный перерыв. Или пить через день, взрослому человеку достаточно 200 мл в день. Для защиты зубной эмали лучше пить отвар через трубочку.