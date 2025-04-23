Фитнес-тренер назвал несколько правил для продления молодости мужчин

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Фитнес-тренер Илья Алехин раскрыл несколько методик, благодаря которым мужчины смогут продлить свою молодость. Об этом эксперт рассказал в беседе с изданием Men Today.

Так, по словам специалиста, те мужчины, кому уже больше 30 лет, в первую очередь при тренировке должны заниматься разминкой. Помимо этого, перед началом занятий рекомендуется включить работу с массажным роллом.

Спину перегружать тоже не стоит, поэтому следует сфокусироваться на выносливости и балансе. Слишком большой вес также может навредить, а не ускорить получение желаемого результата.

После 40 лет Алехин порекомендовал строить занятия на основе сложных движений. Так, необходимо объединять упражнения на верхнюю и нижнюю части тела в суперсеты с полным восстановлением после каждого. Кроме того, стоит заняться йогой, потому что в этом возрасте гибкость тела существенно снижается, передают в издании.

Недавно врач-диетолог Марина Макиша также назвала продукт, который продлевает молодость и защищает от онкологических заболеваний.