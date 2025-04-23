Нутрициолог рассказал, как быстро похудеть на правильном питании

Нутрициолог Елена Пудова из Новосибирска поделилась эффективным методом здорового похудения без строгих диет и подсчета калорий.

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«Две ладони овощей за один прием пищи – оптимальная порция. Они богаты клетчаткой, которая замедляет всасывание углеводов и поддерживает здоровье кишечника». Фрукты лучше употреблять в первой половине дня в качестве перекуса. По рекомендациям ВОЗ, ежедневная норма овощей и фруктов составляет 400-600 граммов», – цитирует нутрициолога Горсайт.

Четверть тарелки должна занимать порция углеводов: крупы, цельнозерновые продукты, бурый рис. Для ускорения похудения эксперт советует временно исключить углеводы из ужина.

Количество белков должно быть около 1 грамма на 1 км женщинам и 1,3-1,4 г для мужчин. При этом 100 г куриной грудки содержат 18 г белка. Для лучшего усвоения белка важно сочетать его с овощами и увеличивать потребление постепенно.

Количество полезных жиров должно быть не более, чем на кончик пальца. Акцент делается на нерафинированных маслах, орехах, авокадо и рыбе.

Употреблять сладости также разрешается, но они должны быть полезными, не превышать 10 % дневной калорийности, если употреблять их в первой половине дня.

При этом важно не забывать про физическую нагрузку. Даже при 10 000 шагах в день и 2-4 тренировок в неделю злоупотреблять сладостями нельзя.

Напомним, сибирячка рассказала о тайнах вегетарианства. По словам девушки, сэкономить не получится, так как колбаса дорогая даже без мяса.