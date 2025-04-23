Киви сжигает лишний жир: реальность или миф

Идея о «жиросжигающих» продуктах регулярно всплывает в информационном пространстве. Смузи для похудения, детокс-фрукты, суперфуды, которые «разгоняют метаболизм» — список волшебных средств постоянно пополняется.

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Один из частых «героев» таких историй — киви. В беседе с «‎Рамблером» диетолога-консультант, эксперт в области здорового питания Кристина Войт рассказала, можно ли действительно считать его союзником в борьбе с лишним весом, или это просто красивый миф.

Киви: что в составе?

Химический состав фрукта делает его по-настоящему ценным компонентом здорового рациона. В 100 г мякоти содержится:

витамин С — до 92–100 мг, а в кожуре — до 1273 мг/100 г по некоторым данным, что значительно выше, чем у яблок, апельсинов и даже лимонов;

клетчатка — 3 г, что покрывает до 10 процентов суточной нормы;

витамины группы B, в том числе B6 (пиридоксин), участвующий в регуляции обмена веществ;

фолиевая кислота, важная для клеточного деления и синтеза ДНК;

антиоксиданты — полифенолы, каротиноиды, лютеин;

фермент актинидин, улучшающий переваривание белков, особенно животного происхождения;

минералы, особенно калий (310 мг), магний, кальций.

«Киви — прекрасный диетический продукт. Он помогает улучшить пищеварение, облегчить работу кишечника, нормализовать обмен веществ. Но “сжигать жир” он не может. Это миф, который часто тиражируют ради кликов и продаж», — заявила врач.

Киви: почему фрукт получил такое название

Ни одно научное исследование не зафиксировало жиросжигающего действия у компонентов киви. Он не содержит соединений, подобных кофеину, капсаицину или эфедрину, которые действительно могут активизировать липолиз (расщепление жира в жировых клетках).

Почему тогда киви связывают с похудением?

Киви часто фигурирует в статьях и блогах про похудение — и это неслучайно. Он имеет ряд косвенных эффектов, которые действительно способствуют комфортному снижению веса:

1. Низкая калорийность

Всего 45–55 ккал на 100 г делают киви отличным выбором для перекуса. Его можно есть на завтрак, после тренировки, добавлять в салаты.

2. Низкий гликемический индекс

ГИ киви — от 38 до 50 единиц (зависит от зрелости и сорта). Он не вызывает резких скачков сахара и инсулина, в отличие от более сладких фруктов.

3. Клетчатка и органические кислоты

Киви улучшает моторику кишечника и предотвращает запоры. Установлено, что регулярное употребление двух плодов киви в день у взрослых людей с нарушениями дефекации улучшает стул без использования слабительных, пишет PubMed Central.

4. Улучшение пищеварения

Фермент актинидин помогает расщеплять белки, особенно в составе мясной пищи. Это особенно актуально для людей с гипоацидным гастритом или замедленным пищеварением.

5. Профилактика вздутия и газообразования

Фруктолигосахариды и клетчатка нормализуют микрофлору кишечника. В результате снижаются симптомы метеоризма, часто мешающие соблюдению диеты.

«Никакой фрукт не заменит вам комплексного подхода. Но если вы строите здоровое питание — киви в нем вполне может занять достойное место. Просто не ждите от него невозможного», — резюмировала эксперт.

Правда ли, что кожура киви полезнее мякоти?

Совершенно верно. Кожура содержит больше антиоксидантов и клетчатки, чем мякоть. Однако она покрыта микроворсинками, которые могут раздражать слизистую желудка. Поэтому ее рекомендуется есть только при отсутствии гастрита и других ЖКТ-проблем — и после тщательной мойки.

«Если нет аллергии и вы хорошо переносите кожуру — ешьте киви целиком. Это даже полезнее. Но если есть гастрит или вы ощущаете дискомфорт — лучше чистить», — подчеркнула Кристина Войт.

В каких случаях киви противопоказан?

аллергия на актинидию — довольно распространенная среди детей.

гастрит с повышенной кислотностью — особенно при употреблении натощак.

синдром раздраженного кишечника — может усилить симптомы у чувствительных пациентов.

тяжелые формы почечной недостаточности — из-за высокого содержания калия.

Как включить киви в рацион?

в утренние каши с овсянкой, амарантом или киноа,

в овощные салаты с огурцом, рукколой, дайконом,

в йогурты, творог, кефир,

в зеленые смузи с огурцом, яблоком и шпинатом,

просто как перекус между приемами пищи.

Подводя итог: если вы стремитесь к снижению веса, всегда ориентируйтесь на доказательные подходы, избегайте «волшебных» схем и консультируйтесь со специалистами. Один продукт не меняет тело — это делает система.

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