В чем минусы и плюсы протеиновых сладостей

Сладкое – это соблазн, перед которым сложно устоять, особенно во время диеты. На помощь приходят протеиновые сладости, обещающие утолить жажду сладкого без ущерба для фигуры. Но так ли они полезны, и могут ли заменить привычные десерты худеющим? На этот важный вопрос ответила ИА RuNews24.ru врач-диетолог Алена Капустина.

Эксперт отметила, что протеиновые сладости – это продукты, обогащенные белком, которые позиционируются как более здоровый вариант традиционных десертов.

«Действительно, протеин способствует насыщению, что может помочь контролировать аппетит и уменьшить общее потребление калорий», - рассказала врач-диетолог Алена Капустина.

Собеседница издания рассказала, что протеин помогает сохранить мышечную массу во время диеты, что важно для поддержания метаболизма. Кроме того по сравнению с обычными сладостями, протеиновые обычно содержат меньше сахара и калорий, что делает их более приемлемыми для худеющих.

Что немаловажно белок переваривается медленнее, чем углеводы, поэтому протеиновые сладости могут дольше поддерживать чувство сытости.

«Но у таких продуктов есть свои «подводные камни». Например, их состав не всегда идеален. Многие протеиновые сладости содержат искусственные подсластители, добавки, загустители и консерванты, которые не всегда полезны для здоровья. Калорийность все же присутствует. Поэтому важно помнить, что их чрезмерное употребление может помешать похудению. Если вы привыкли заедать эмоции сладким, замена обычных десертов протеиновыми может не решить проблему, а лишь усугубить зависимость», - подчеркнула собеседница издания

Но могут ли протеиновые сладости заменить обычные десерты? Врач-диетолог Алена Капустина отметила, что протеиновые сладости могут быть разумной альтернативой обычным десертам в умеренных количества.

«Однако важно помнить, что они не должны быть основой рациона. Лучше всего использовать их как редкое лакомство, чтобы не чувствовать себя лишенным удовольствий во время диеты», - посоветовала специалист.

Врач отметила, что протеиновые сладости могут быть полезным инструментом для худеющих, если употреблять их в умеренных количествах и выбирать продукты с хорошим составом.