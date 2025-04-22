Роспотребнадзор запустил «горячую линию» по профилактике инфекций

Роспотребнадзор запустил Всероссийскую "горячую линию" по профилактике инфекционных заболеваний и острых кишечных инфекций. Получить консультацию можно до 18 мая по бесплатному номеру 8 800 555-49-43.

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В майские праздники традиционно прибавляется работы у гастроэнтерологов и инфекционистов: огрешности в питании во время пикников, обильные шашлыки, алкоголь, плюс угроза подцепить клеща. Все это повышает риски причинения вреда здоровью. Специалисты Роспотребнадзора готовы рассказать по телефону, что нужно делать в случае пищевых отравлений. Также они предупредят о рисках покупки пищевых продуктов "с рук".

Консультации касаются не только медицинских вопросов. Если кому-то понадобится вернуть билеты на концерт или в театр, купить туристическую путевку или экскурсию, - в ведомстве подскажут, как это сделать.

Также в рамках телефонной линии специалисты Роспотребнадзора обещают оказать помощь в оформлении претензий к организациям и рассказать о федеральном законе "О защите прав потребителей". А предпринимателям, например, владельцам кафе и ресторанов, полезно будет узнать об особенностях проведения надзорных мероприятий в условиях риск-ориентированного подхода.