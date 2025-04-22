В Роспотребнадзоре предупредил, что не стоит делать весной

Весной рацион надо составлять таким образом, чтобы в организм попадали все группы витаминов, порекомендовали в Роспотребнадзоре.

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В частности, в это время года не стоит увлекаться диетами, ведь весеннее питание должно быть разнообразным и сбалансированным. В ежедневный рацион должны входить фрукты и овощи. Кроме того, важно учитывать совместимость продуктов: так, овощной салат лучше сочетать с мясом.

Не советуют специалисты Роспотребнадзора и придерживаться вегетарианства. Мясо и продукты животного происхождения необходимы организму не реже трех-четырех раз в неделю.

Стоит уделить внимание и питьевому режиму. В весенний период нужно пить как можно больше морсов и компотов, среди чаев предпочтение лучше отдать зеленому. А вот потребление кофе и алкогольных напитков рекомендовано ограничить.

Многие считают, что весной надо пить много витаминов, однако их избыток может быть опасен.