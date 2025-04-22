Лучшее упражнение для снижения уровня холестерина

Специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям Дуэйн Шмидт назвал упражнение, которое лучше всего подходит для снижения уровня холестерина. Его слова приводит «Чемпионат».

Он рекомендовал обратить внимание на танцы.

«Сердце нуждается в нагрузке точно так же, как и любые мышцы тела. 20–30 минут ежедневных аэробных упражнений достаточно, чтобы существенно укрепить сердце и сократить риск сосудистых осложнений», — заявил эксперт.

Шмидт добавил, что танцы комплексно воздействуют на тело. «Именно поэтому танго, сальса или вальс становятся своеобразным лекарством для сосудов: кровь начинает циркулировать интенсивнее, очищаясь от вредных отложений», — заявил он.

Ранее профессор кафедры спортивной медицины и медицинской реабилитации Сеченовского университета Владимир Фролов назвал лучший вид спорта для офисных работников, страдающих от боли в спине.